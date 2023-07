Eyeliner verde: cómo puedes aplicar y usar la tendencia de belleza más viral

Los ojos son una de las zonas de la cara en las que suelen posarse las miradas ajenas y, por tanto, se deben maquillar correctamente. Existen varias alternativas por las que puedes decantarte, pero queremos enseñarte específicamente cómo usar el eyeliner verde.

Es una opción que se ha puesto de moda en los últimos meses, una tendencia que estará entre las más destacadas este verano. Los colores disruptivos han destronado a los más clásicos, y el verde es un tono que combina muy bien con vestidos y accesorios.

¿Por qué triunfa el eyeliner verde?

La explicación detrás del éxito de este producto tiene que ver con que permite jugar con los matices de la piel y darle un aire cool. Facilita un resultado sutil y traslúcido, que no es posible con los colores tradicionales. Así que, si quieres destacar, deberías darle pronto una oportunidad al eyeliner verde. Aprender a utilizarlo no es complicado, y basta con que sigas ciertas recomendaciones.

Maquillarse con este producto paso a paso

Si no tienes mucha experiencia maquillándote, lo que se aconseja es que comiences por un tono de transición no tan revolucionario. Puedes contar con un bronceador o un marrón intermedio. Al aplicar el verde sobre éste, quedará disimulado y no tan estridente.

Si bien la idea es no quitarle protagonismo sin motivos, el no tener demasiada práctica maquillándote es una razón para hacerlo. Mientras vayas ganando experiencia y habilidad, puedes ir rebajando esa primera capa para que el tono verde gane más importancia en tu rostro.

Es importante, eso sí, que no mezcles el verde con otros colores porque no siempre combina bien con el resto de los tonos. Tampoco debes estirar el párpado para trazar líneas porque, al volver a su lugar, el maquillaje se deformará. Maquilla el párpado en su sitio. Una vez que las líneas estén trazadas, entonces repasa con el eyeliner. Es imposible que te pierdas o no quedes satisfecha verás que es realmente top.

Combina con cantidad de looks

Verás que este tono es uno de los preferidos en la actualidad. Nos recuerda así a algunos de los looks de los 70 y 80. Por esto se combina con vestidos de brillos, tops de colores y hasta con algunas prendas en verde para ir siempre conjuntada.

Si quieres que sea vea más, entonces puedes combinar el color con prendas oscuras, con negro o plateado va a crear un efecto óptico siempre especial y distinto.