Emoji de la flor: cómo interpretarlo y qué quiere decir

Al comunicarnos virtualmente, no sólo usamos las letras que todos conocemos sino también los emojis que provee cada aplicación. Eso hace que algunos tengan problemas para comprender qué les está queriendo decir su interlocutor y por eso, en este artículo, queremos que sepas cómo interpretar el emoji de la flor, de los más habituales en los programas para enviar y recibir mensajes.

Si tienes amigos o familiares que con mucha frecuencia recurren al emoji de la flor, querrás entender qué están indicando. Generalmente comprenderás hacia dónde va la idea, pero puede que en algún caso te queden dudas sobre su objetivo.

¿Qué significa el emoji de la flor

Usos del ramo

El emoji del ramo de flores puede utilizarse en los chats para hacer referencia a un evento o a la organización del mismo. Además, dentro de la pareja puede estar relacionado con un regalo u obsequio: «¡Mucha suerte esta noche, te he enviado un presente”.

Cerezo en flor

Típico de la cultura japonesa, y gracias a ello muy común entre los jóvenes amantes del manga y el anime, el cerezo en flor representa la primavera por lo que no sería nada extraño que te lo envíen estos días: «¡Te deseo una feliz primavera!”

Usos del emoji de floración

Con este símbolo pasa algo parecido al anterior, ya que supone el florecimiento de las plantas y, por ende, nuevos inicios. «¡Espero que esta nueva etapa en tu vida te traiga felicidad!», es uno de los mensajes que podrías recibir en tal sentido.

Usos del emoji de rosa

Se asocia más al amor romántico, por lo que es un elemento protagónico de días específicos como el de San Valentín. Podrías invitar a tu pareja, proponiéndole «¿Qué te parece una cena a la luz de las velas por nuestro aniversario?».

Flor marchita

Ahora bien, aunque casi todos los emojis con flores tienen connotaciones positivas, algunos pueden no implicar buenas noticias. Alguien podría enviarte una flor marchita junto a su mensaje si un ser querido ha fallecido, expresando así su pena enorme.

El emoji de la flor marchita suele aparecer en situaciones que causan pena, como un fallecimiento o el final de un proyecto. Igualmente puede incorporarse a mensajes que anuncian una ruptura amorosa, en contraposición con los símbolos anteriores: «¡Alfredo me rompió el corazón! Yo le quería tanto, y sin embargo no dudó en abandonarme. No sé si podré reponerme».