El mocasín es uno de los tipos de zapatos más interesantes que existen. Un calzado sobrio, versátil, que podemos utilizar en prácticamente cualquier situación, desde las más formales hasta esas salidas de urgencia, y que aporta un nivel de comodidad difícil de igualar para otros. Podemos llevar calcetines largos para mocasines sin que se vean con estos consejos.

Uno de los problemas que plantea esta elegante elección tiene que ver con el calcetín que se utilizará por debajo del mismo, que no puede quedar a la vista, ni ser tampoco muy fino.

Decimos esto porque las reglas de la moda no permiten que se use ropa interior que sobresalga por encima del mocasín, sino que éste debería simular que no hay calcetines debajo, lo que para más de una persona representa un inconveniente por la humedad que el pie produce con las horas.

Así debes llevar calcetines largos para mocasines sin que se vean

Afortunadamente, ese mismo obstáculo que queda planteado en el intento de seguir las tendencias más populares, queda resuelto gracias a quienes forman parte del estilo urbano.

Y lo mejor para ellos es que no tendrán que correr a la tienda a comprar calcetines cortos, desechando esos largos o reservándolos únicamente para el invierno, sino que hay un truco sencillísimo para ajustar cualquier calcetín al pie, de manera que el mocasín luzca.

Primero debes coger esos calcetines largos que uses habitualmente, y que deben ser de un material fino, porque vamos a doblarlos sobre sí mismos y, si fuera gruesos, te molestarían. Vas a colocarte los calcetines como lo haces siempre, estirándolos hasta donde la tela lo permite.

Una vez estirados, debes sujetarlos desde la parte superior, como retirándolos, hasta que queden varios centímetros por delante de los dedos del pie, pero sin que la otra punta llegue a salirse. Cuando lo tengas en esa posición, sin soltar y manteniendo los dedos cubiertos, desliza el calcetín por debajo del pie y pásalo por detrás del talón, estirando la tela restante hasta afirmarla con los dedos. A simple vista, debería parecer que llevas puestas una chanclas cerradas.

Acto seguido, toma los mocasines y póntelos con cuidado, sin quitarte los calcetines que te has puesto, notarás que no sobresale material alguno, con lo que los demás jamás sabrán que llevas unos calcetines debajo, y estarás confortable durante su uso.

Como ves, este es un modo perfecto de salir de apuro si no tienes calcetines específicos para mocasines.