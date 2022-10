Con la era de internet, solo escribimos a través del móvil. Es tanta la comunicación de esta manera que nos hemos olvidado de escribir en papel. Por esto empezar a escribir una carta a un amigo puede ser, para muchos, algo más complicado. Especialmente para los más jóvenes que deben acordarse del colegio para seguir con este tema.

Si tienes a una amiga viviendo lejos o deseas sorprenderla como nunca, nada como aprender ahora los pasos que os damos para saber cómo escribir una carta a mi mejor amiga dependiendo de diversas situaciones.

Aunque hay plantillas en Internet, sé algo más original y crea tu propia carta con un poco de imaginación. Ya puedes coger boli y papel.

Empezar a escribir una carta a un amigo

Para poder escribir una carta a tu mejor amiga, debes elegir primero un papel de carta que sea especial y a partir de aquí, escribir todos tus sentimientos.

Antes que nada, aparta los formalismos. Tu mejor amiga es una persona que te conoce bien, con quien has compartido muchas experiencias, que te ha dado y ha recibido muchos consejos valiosos: sé directa con ella, elige la simplicidad, sin construcciones gramaticales demasiado atrevidas.

Puedes comenzar llamándola con el apodo afectuoso que inventaste para ella, con su apodo, o con el adjetivo que la hace sentir tan importante. En este punto, cuéntale cuánto la quieres y qué tan importante es para ti: después de todo, esta carta es ante todo una oportunidad para reafirmar la indisolubilidad de su amistad. En este momento puedes, de hecho debes recordar, alguna ocasión significativa de vuestro pasado, cuando tal vez estuvo para ti en un período particularmente difícil, cuánto logró hacer reír; escribir una carta a una amiga especial , después de todo, es como escribirle una carta a una parte de ti. Una amiga, si es verdadero y sincero, siempre está ahí: nunca te abandona. Y harías lo mismo por ella.

Pasos para escribir una carta de despedida a mi mejor amiga:

Por otro lado puede que tengas que irte o que tu amiga se vaya lejos, de modo que una carta será una gran idea para vuestra despedida.

La configuración, por supuesto, cambia si el motivo para escribir la carta es diferente de un simple saludo.

Asegúrate de decirle de inmediato que, pase lo que pase, la amas y nunca quieres que las cosas cambien entre vosotras. Siempre has querido a su amistad y es una pena que os tengáis que separar. Siempre tendrá un lugar en tu corazón y nunca olvidarás todo lo que has compartido.

Pasos para escribir una carta de disculpa a mi mejor amiga

La razón para escribir la carta también puede ser otra: disculparte. Sabes que estás equivocada con ella y quieres decirle abiertamente, aprovechando las circunstancias humildemente perdón y arreglar las cosas. Una verdadera amiga siempre sabe cómo mantenerse en ciertas situaciones, especialmente si habéis compartido muchos buenos momentos juntas, si ha sido cómplice en los últimos años.

Aprovecha las cosas que os unen, la risas juntas, recuerda eso y no las razones de la fricción. Entonces le escribes en términos muy claros: «lo siento». Sin dudas ella lo entenderá.

Consejos

Déjate de formalismos

No es una carta formal de trabajo ni para la administración. Por esto, hay que empezar de forma directa y más cariñosa. La idea es que la persona que la perciba note que estamos cerca aunque sean quilómetros los que separan a los amigos.

Dibujos y otros

Sustituye los emoticones que se suelen enviar en los móviles por dibujos y frases personales que solo sabéis vosotros dos. Es otra manera de demostrar complicidad.

Fecha y destinatario

No te olvides, al empezar, que la carta debe llevar la fecha del día en que se escribió y el destinatario con su dirección. Algo imprescindible para que la carta vaya a parar al lugar donde debe y al destinatario que toque.

Empieza con un saludo

Además también debes saludar, es decir, no empezar de golpe con una frase o algo que no se entienda, si bien no hacen falta los formalismos, sí es necesario saludar.

Despedida y firma

Pon unas líneas en forma de despedida y también firma porque es más directo y la persona sabe que eres tú.