La begonia es uno de los géneros de plantas con flor más numeroso, es decir, que en esta planta encontramos una gran variedad de flores, algo muy interesante sin duda alguna. Existen cuatro tipos de begonia repartidas por el mundo. Begonias de tubérculos, arbustivas, de hoja y de flor. Todas ellas son muy comunes, por lo que no tendrás ningún tipo de problema a la hora de buscar una de estas plantas para tenerla en tu hogar. Además, es una planta que necesita la sombra y la humedad para crecer correctamente, por lo que no importa si no estamos en primavera, cualquier época del año, siempre que se den las características adecuadas, es perfecta para esta planta tan particular.

La begonia proviene de climas tropicales y requiere unos cuidados básicos para crecer en el interior. Existen más de 1700 tipos de begonias en el mundo y destacan por sus bonitas flores de una amplia gama de colores.

El nombre de este género de plantas fue gracias al botánico Charles Plumier que vivió en el siglo XVII y el XVIII. Se inspiró en Michel Bégon un antiguo gobernador de la colonia francesa de Sanit Domingue, actualmente Haití. Es una planta muy valorada paro su colorido, su cuidado no es muy difícil pero hay que seguir unas pautas para lograr que se aclimate en tu hogar.

Curiosidades sobre las begonias de flor

A pesar de que todas las especies de begonias son preciosas, las begonias de flor son las más solicitadas. ¿Quieres saber algunas curiosidades de esta planta de flor? Pues no te las pierdas a continuación.

La principal características de la begonia, sea del tipo que sea, es que necesita vivir en la sombra y en ambientes húmedos , de ahí a que sea una planta tropical. Solo aquí se desarrollarán correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en tu jardín no da la sombra, no es una buena idea plantar begonias.

, de ahí a que sea una planta tropical. Solo aquí se desarrollarán correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en tu jardín no da la sombra, no es una buena idea plantar begonias. Las temperaturas óptimas para la vida de las begonias son cálidas . Es preferible que no bajen de los 15ºC y que tampoco suban más de 25ºC . Son las temperaturas máximas y mínimas que soporta.

. Es preferible que no bajen de los y que tampoco suban más de . Son las temperaturas máximas y mínimas que soporta. Si le da el sol de forma directa puede provocar quemaduras tanto en el caso de las hojas como de las flores. Es por eso por lo que no es una muy buena idea que reciban el sol directamente. Siempre será mejor ponerlas a la sombra.

Siempre será mejor ponerlas a la sombra. Eso sí, si vas a poner esta planta a la sombra, procura que sea una sombra clara . Es cierto que saben vivir tanto en sombras oscuras como en sombras claras, pero siempre será mejor para ellas ponerlas en una sombra clara en la que refleje el sol pero no lo reciba directamente.

. Es cierto que saben vivir tanto en sombras oscuras como en sombras claras, pero siempre será mejor para ellas ponerlas en una sombra clara en la que refleje el sol pero no lo reciba directamente. Las raíces de la begonia crecen a lo ancho y muy cerca de la superficie de la tierra, es por eso por lo que siempre será mejor escoger una maceta con más diámetro que fondo para plantarla.

y muy cerca de la superficie de la tierra, es por eso por lo que siempre será mejor escoger una Aunque el clima puede influir directamente en la floración de la begonia, lo cierto es que esta planta da flores todo el año , por lo que es una muy buena opción para las personas que desean tener siempre su jardín o su balcón llenos de flores.

, por lo que es una muy buena opción para las personas que desean tener siempre su jardín o su balcón llenos de flores. La gama de colores de la begonia es muy extensa y abarca todos los tonos de rosa, el blanco, el rojo, el naranja y en el amarillo. Eso sí, las más comunes son las de color rojo o de color rosa.

Estas son algunas de las curiosidades de la begonia que te recomendamos tener en cuenta antes de decirte por ella. Pero si ya estás seguro, a continuación te ofrecemos los pasos para cuidarla correctamente.

Pasos para cuidar una begonia

Averigua a qué especie pertenece tu begonia Dentro de las más de 1700 especies de begonias, destacan tres familias: las rizomatosas, las fibrosas y las tuberosas. La elección del tipo de begonia si queremos que crezca en el interior es importante. La especie suele estar indicada en un cartelito en el interior de la planta o puedes preguntar en el vivero. Por ejemplo las begonias rizomatosas y las fibrosas son adecuadas para su cultivo en el interior. Sin embargo las tuberosas son más difíciles de mantener en casa, sería necesario tener una especie de invernadero ya que requieren un grado alto de humedad y luz. Necesitan una temperatura cálida y bastante humedad La mayoría de especies de begonia provienen de climas tropicales o subtropicales. Esto condiciona que estas plantas necesitan temperaturas calidad o suaves para vivir entre 18 y 22 grados es la ideal pero también pueden vivir a temperaturas algo más cálidas. Si pensamos en el ecosistema de los bosques tropicales, el grado de humedad es alto. El ambiente ideal para que una begonia crezca es cálido y húmedo. La humedad la puedes lograr con hidro jardineras la temperatura buscando una zona de la casa que reciba sol indirecto la mayor parte del día. Las begonias no son capaces de soportar temperaturas muy frías si vives en una zona fría tendrás que crearle unas condiciones adecuadas o se morirá. Elegir una buena ubicación A menudo en casa las plantas se estropean por no escoger el lugar adecuado. Una planta es un ser vivo además de ‘decorar’, necesita unas condiciones para poder crecer adecuadamente. La luz indirecta es la que más suelen apreciar las plantas, un lugar con luz indirecta es aquel que recibe luz durante muchas horas pero no a pleno sol. Por ejemplo una planta que esté situada a varios metros de una ventana soleada, luz directa sería si colocamos la planta prácticamente pegada a la ventana soleada. Lograr un grado de humedad adecuado Las begonias necesitan un grado de humedad constante, (recuerda son plantas de climas tropicales), pero ha de ser en el grado justo, el exceso de riego las mata, este es uno de los problemas frecuentes del cuidado de interior de la begonia. La gente suele regarla en exceso ya que entiende necesitan bastante humedad (pero la humedad se logra de formas distintas). Un método barato y efectivo de lograr este grado de humedad es: ponerles un plato debajo con agua y piedrecitas, no hace falta sea gran cantidad, los típicos platos que se usan con las plantas con un poco de agua y guijarros mantendrán el grado de humedad. En verano cada tres días añade agua al plato, en invierno cada 7-9 días. Riega solo cuando veas que la planta lo necesita Los expertos recomiendan regar solo cuando ves que la planta está con las hojas caídas y claramente te pide agua. Este es un paso importante para prevenir el exceso de riego que antes comentaban. En general las plantas de interior mueren más por exceso de agua que por defecto. No humedezcas sus hojas Las begonias son especialmente resistentes a las plagas, sin embargo son bastante susceptibles a los hongos, es por eso que se recomienda mantener secas sus hojas. Quitar las hojas y flores muertas Si quieres que tu begonia dure más recuerda cada semana quitarle las flores marchitas y las hojas muertas. De esta forma evitamos el riesgo de que puedan aparecer mohos, además al quitar las partes muertas dejamos paso a que puedan crecer nuevas hojas y flores.

¿Te han sido útiles los pasos para cuidar una begonia?