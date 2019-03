Para adelgazar no solo es importante hacer ejercicio, sino que debes llevar a cabo una dieta efectiva con la que te puedas alimentar de forma sana, y sin pasar hambre.

Perder peso o adelgazar no tiene porque significar que vayamos a pasar hambre. De hecho es más recomendable, elegir una dieta con la que te alimentes de forma sana y con la que puedas perder peso regularmente. Veamos entonces, una guía de pasos en la que te explicamos Cómo adelgazar de forma sana.

¿Cómo se pierde peso comiendo sano? No es una contradicción porque “comer sano” no debería ser incompatible con el hecho de perder peso, si bien cuando no comes sano, acabas ganando peso y si te das cuenta, en cualquier dieta para perder peso suele recomendarse la ingesta de alimentos sanos o “saludables” como frutas y verduras eliminando aquellos que no lo son, como fritos, grasas o dulces. Veamos entonces como puedes adelgazar comienza de forma sana.

Pasos para adelgazar comiendo de forma sana

En primer lugar, es necesario moderar los carbohidratos, reemplazando el pan y la pasta de trigo por pan y pasta integral y si es posible reducir las porciones, el pan integral también puede ser un buen sustituto para el desayuno de pan tostado, para variar un poco. Claramente, las galletas y los bocadillos deben eliminarse del desayuno, mejor preferir los cereales, las galletas integrales o los bizcochos integrales; Los granos integrales son perfectos para bajar de peso mientras se come sano. Tenga en cuenta que los carbohidratos proporcionan azúcares y energía, pero si no realiza actividad física, estos se convierten en grasa. También debes controlar las grasas y colesterol : las grasas no se eliminan completamente, pero comer de manera saludable significa elegir entre grasas buenas y grasas malas. La mantequilla, la manteca de cerdo, la grasa de cerdo en general, el aceite de palma, la manteca de cacao y las grasas hidrogenadas forman parte de la grasa que debe eliminarse, ya que no solo ayudan a aumentar de peso, sino que también son malas para la salud. Por otro lado, deben mantenerse las grasas buenas, omega 3 y omega 6 y las grasas contenidas en el aceite de oliva, por lo que es mejor vestir la ensalada con un poco de aceite, comer pescado azul, salmón y frutas secas. También se deben evitar los alimentos ricos en colesterol: el pulpo, despojos, crustáceos y yema de huevo. Y no te olvides de evitar las proteínas, aplicando la misma regla se aplica a las grasas, es decir, hay proteínas y proteínas. Debería preferir proteínas magras como las de carnes blancas, pescado y legumbres, pero ten cuidado: es mejor consumir un poco de carne y más legumbres y verduras, diciendo no a la carne roja y los despojos. No te olvides de las fibras, vitaminas y minerales: todos estos nutrientes son indispensables y llegan a través de frutas, verduras, legumbres y granos enteros.

Consejos para perder peso de manera sana