Las causas del porqué hay mensajes que no llegan a tus destinarios

Muchas veces vemos que enviamos un mensaje vía mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram y no llegan a destino. En Whatsapp, por ejemplo, cuando no hay el doble check quiere decir que aún no ha llegado a su destinatario. Sin embargo puede haber otras razones por las cuales hay mensajes que no llegan a tus destinatarios. Descubrimos por qué pasa esto y cuál es la mejor forma de resolver este problema de comunicación con tan sólo una configuración actualizada.

Cabe destacar que, lo primero que debes comprobar es contar con internet, que es el soporte que usan estas plataformas para funcionar. Por ejemplo, si no tienes wifi, es importante comprobar que tengas datos móviles disponibles, y que esté encendida la señal. Muchos dispositivos están configurados para que, al encontrar una señal de wifi, se apague automáticamente el 4G o el 5G. Sin embargo, cuando la señal de internet desaparece, no siempre se enciende solo el 4G o 5G, por lo que es necesario hacer el procedimiento de manera manual, y que tan sólo consiste en desplegar el menú de configuraciones para abajo, y allí tocar el botón que marca la señal. Es un procedimiento muy sencillo pero que a veces explica por qué determinados mensajes no llegan a algunas personas: en el servicio de mensajería aparecerá un reloj pequeño en el espacio de los check, y que se transformará en un tic cuando llegue la señal de internet al teléfono.

Por qué hay mensajes que no llegan a tus destinatarios

Una alternativa a la falta de internet puede ser la deficiencia en la señal. Muchas veces, hay regiones en las que la cobertura de internet es muy poca o nula. Esto puede ser una de las razones por las cuales el poco internet que funciona no te permita un intercambio fluido como cuando hay una señal clara como en la ciudad.

Otra explicación alternativa es que la persona con la que intentas intercambiar mensajes te tenga bloqueada. Muchas veces, suele aparecer después de mucho tiempo de enviado el mensaje, aunque en otras ocasiones simplemente queda el conocido reloj.

En el caso de Whatsapp, cuando la persona te tiene bloqueada, no te permitirá ver tampoco la foto de perfil, por lo que ello es una forma de darte cuenta si te tiene o no dentro de la lista de contactos.

Por su parte, en Telegram, el método para averiguar si estás bloqueado o no, es similar al de Whatsapp. En las preguntas frecuentes al servicio de mensajería de la empresa mencionada destacan que «las personas pueden contactarte en Telegram si saben tu número de teléfono o si les escribes primero. Si no conocen tu número, pueden encontrarte en estos casos: cuando ambos son miembros del mismo grupo; si eliges un nombre de usuario público»; es decir, que no pueden llegar a ti aquellos que no cumplan con alguna de estas condiciones, al igual que tú tampoco, y ello podría explicar por qué no le llegan mensajes a ciertos destinatarios.

Otras razones del porqué tus mensajes no llegan a los destinatarios

Muchas veces hay explicaciones externas a contar con el servicio de mensajería o tener acceso a internet. Por ejemplo, si el teléfono está sin batería o apagado por otra razón, también puede ser una razón por la cual no llega el mensaje que le enviaste a la otra persona.

Esto se replica si, por ejemplo, se ha cambiado el número de teléfono y no se ha dado notificación de ello a los demás; o si por ejemplo, has anotado mal el teléfono de tu interlocutor. Estas explicaciones son más bien obvias, pero no siempre se tienen en cuenta a la hora de pensar por qué no llega el mensaje a destino.

De igual manera ocurre si una de las personas está de viaje en el extranjero y no ha avisado con tiempo a su compañía prestadora de servicio. Si no tienes acceso al Roaming, puede que tu teléfono te mantenga incomunicado si no cuentas con la alternativa de tener wifi en el lugar al que has viajado.

Es decir, hay varias razones por las cuales puede que el mensaje no llegue a destino. En las preguntas frecuentes de Whatsapp destacan que:

«En algunas ocasiones, el envío y la recepción de un mensaje pueden tardar un poco. Si solo ves un tic junto al mensaje, no significa que haya un problema: Existen varias razones por las cuales tu mensaje puede retrasarse en entregarse o mostrar un solo tic: alguno de los dos tiene problemas de conexión. El teléfono del contacto podría estar apagado; el contacto podría estar fuera del área de cobertura o en itinerancia de datos (roaming); el destinatario haya consumido todos sus datos móviles; quizá el contacto vio la notificación, pero no inició WhatsApp; puede que las notificaciones del destinatario no funcionen correctamente o estén desactivadas o también es posible que el usuario te haya bloqueado».