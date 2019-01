Tener un ratón en casa es un auténtico problema y un foco de infecciones de modo que es importante saber cómo ahuyentarlos.

Los ratones son animales portadores de todo tipo de bacterias y suciedad por estar en el campo o en las alcantarillas y túneles de las grandes ciudades, de modo que si entra uno en casa, debemos tener especial cuidado e intentar echarlo cuanto antes para evitar su presencia y sobre todo que deje cualquier enfermedad a su paso. Veamos entonces a continuación, una guía de pasos en la que te explicamos cómo ahuyentar ratones en casa.

Si no tienes demasiada experiencia y has visto que un ratón ha entrado en casa, lo más recomendable es llamar a un exterminador de plagas y roedores, pero si no puedes esperar y deseas hacerlo por ti mismo, estos son algunas de las recomendaciones a seguir.

Pasos para ahuyentar ratones en casa