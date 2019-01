Reciclar cd y dvd puede darles una nueva vida muy original y divertida

Todos tenemos por casa algún CD o DVD que ya no utilizamos, y es que no cabe duda que el formato digital nos ha hecho prescindir que ambos formatos. Si ya no los utilizas, darles un nuevo uso es una gran idea. ¿Quieres saber cómo reciclar CD y DVD? Sigue leyendo y toma nota de unas cuantas ideas originales y divertidas para hacerlo.

Hoy en día almacenamos la música principalmente en alguna plataforma de streaming como iTunes, Spotify o Youtube, entre otras. Solo necesitamos espacio en la nube o en las propias plataformas para disfrutar de toda la música del mundo sin que ocupe espacio real en nuestras estanterías.

Ideas para reciclar CD y DVD

Adornos navideños: aunque ahora toca ya quitar la decoración de Navidad, si es que aún no lo has hecho, reconvertir tus viejos CDs y DVDs en adornos navideños es una gran idea. Decóralos y cuélgalos del árbol o haz una guirnalda con ellos. Mesa con mosaico: corta los CDs y DVDs en trozos de diferentes tamaños y formas y pégalos en la superficie superior de una mesa, preferiblemente una vieja que quieras renovar. Quedará muy original. Posavasos: es uno de los usos más habituales cuando se reciclan. Cúbrelos con papel decorativo, incluyendo su agujero central, y dales una nueva vida como protector para que la mesa no se manche con las bebidas. Reloj: compra las manecillas del reloj con su sistema correspondiente y realiza una composición con varios CDs o DVDs para que reconvertirlos en un moderno y original reloj. Marcos: puedes utilizar sus trozos también para decorar los marcos de cuadros o espejos, sin duda le darán un aspecto muy original y llamativo. Collar: si quieres un collar llamativo, realiza un mosaico con varios trozos de CDs y añade una cadena para que puedas llevarlo como un collar. Mandalas: si te gustan los mandalas, puedes probar a dibujarlos sobre un viejo CD o DVD, sin duda conseguirás piezas originales.

No cabe duda de que hay muchas ideas para reciclar CD y DVD, ¿cuál es tu favorita? Deja volar tu imaginación y seguro que te vienen muchas más.