Cómo criar lombrices de tierra

Las lombrices de tierra son ideales para abonar el suelo del jardín de modo que será bueno que sepas cómo criarlas

Si te gusta la jardinería y la botánica, quizás desees poder abonar el suelo de tus cultivos con lombrices de tierra, uno de los mejores remedios para la fertilización natural del suelo, por lo que vamos a ofrecerte a continuación, una sencilla guía de pasos para que sepas como criar lombrices de tierra.

Qué son las lombrices de tierra

Las lombrices de tierra son un aliado en el jardín. Este tipo de gusano, se alimenta de estiércol y residuos vegetales siendo así el sistema más simple para recuperar la fracción orgánica de los residuos, permitiendo la transformación ecológica de cualquier tipo de material biodegradable (hojas, residuos de poda astillados, residuos agroalimentarios, pero también lodos de depuración y estiércol).

Son además autosuficientes ya que por sí solas resisten el calor y el frío, están bien al aire libre y no requieren estructuras. La única cura es alimentarlos tres veces al mes con desechos vegetales o estiércol. Además, tienen un 70% de proteínas y también se pueden usar en alimentos para animales, excelentes por ejemplo para destetar pollos, peces, tortugas, aves y otras mascotas, también se usan como cebo de pesca.

Por último, tenemos que señalar que las lombrices de tierra producen el llamado vermicompuesto, un fertilizante orgánico precioso, mejor conocido como humus, insuperable para fertilizar el suelo de la huerta orgánica, para hacer las plántulas en los semilleros y para hacer que las plantas en macetas puedan crecer sin problema en el balcón. Veamos entonces como se crían las lombrices de tierra.

Pasos para criar lombrices de tierra

Criar lombrices de tierra es una actividad para la cual no se necesita equipo especial; incluso puede comenzar con solo un espacio de terreno infirmo, un rastrillo y una tubería de agua para regar. La inversión en términos de herramientas es por lo tanto mínima. No necesitas contenedores u otras estructuras porque las lombrices de tierra son simplemente autosuficientes y sobreviven en cualquier clima, tanto a nivel del mar como en las montañas, pueden permanecer al sol o en la sombra sin diferencia, tampoco atraen a otros animales y no emiten olor alguno.

Compra las lombrices de tierra: Lo primero de todo será conseguir las lombrices de tierra. Lo habitual es comprar humus de lombriz que viene con lombrices y huevos y colocarlas en el lugar en el que desees que hagan su “trabajo”. A partir de colocar las lombrices de tierra en el suelo que deseas fertilizar, y para poder criarlas y sigan siendo tu aliado, debes alimentar a tus lombrices cada tres meses, además de dividir las camadas (grupos) cada tres meses y recoger el humus que generan una o dos veces al años. Las lombrices se alimentan cada diez días con una pequeña capa de estiércol. La transformación en humus (calificación general: mejorador del suelo) se lleva a cabo en seis meses, en este punto el fertilizante se recolecta y finalmente se deja madurar en montones al aire libre, o se utiliza directamente. Para poder alimentar a tus lombrices, es necesario dividir el material listo (césped, hojas, restos de cocina, frutas y verduras, estiércol, papel y cartón) que se pueden apilar en una esquina y el material que se va a triturar (ramas). El material a cortar se debe astillar y luego mezclar con los otros elementos. Se obtiene un mejor resultado cuanto más variado y mezclado sea materia ya que se mejora la oxigenación y el humus permanece más homogéneo. Las lombrices transforman el material bien podrido y ya fermentado más rápidamente, por lo que es mejor preparar la mezcla compostada a tiempo, distribuyéndola sobre las lombrices una vez que la fase de descomposición haya avanzado, sin los desarrollos de gas y calor típicos de la fase de fermentación. La comida se coloca, extendiéndola en capas de menos de 5 cm (cada mes como máximo ponga una capa de 15/20 cm por encima de la camada). La cantidad de alimento es de aproximadamente 5-7 cm cada 10 días, lo que permite que el material orgánico se oxigene y pierda toda acidez sin fermentar. Así que las lombrices de tierra se alimentan aproximadamente 3 veces al mes desde la primavera hasta el otoño. En invierno, sin embargo, debido al frío y al lodo puede ser difícil trabajar con lombrices de tierra y puede valer la pena detenerse y descansar. Sin embargo, a partir de finales de noviembre, puedes ofrecer una doble alimentación (por ejemplo, 20 cm de estiércol) para que una pequeña fermentación deje el calor creando un ambiente óptimo para las lombrices de tierra. En la primavera, verás como se han criado más gusanos y la producción de humus se reanudará a su máxima capacidad. En cuanto al riego de las lombrices de tierra, debe ser frecuente en los meses calurosos, tratando de mantener el suelo húmeda a una temperatura constante, especialmente en junio y julio cuando puedes regar todos los días.

La cría de lombrices de tierra, como has leído en este artículo, es una actividad simple y asequible, que no requiere grandes inversiones financieras y puede brindar una gran satisfacción. El humus que se produce es el mejor fertilizante posible para el huerto, nutritivo y natural.