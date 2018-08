¿Cómo hacer un protector térmico para el pelo casero? Proteger el pelo del calor de la plancha o el secador es esencial de modo que al margen de usar los productos adecuados, puedes preparar algo casero tal y como ahora te explicamos.

Protectores térmicos para el pelo

Los protectores térmicos son productos diseñados precisamente para poder proteger nuestro pelo del calor del secador o de las planchas y rizadores que aplicamos al cabello. Este tipo de productos están elaborados con ingredientes capaces de mantener la humedad del cabello creando una barrera de protección para que el calor no afecte a nuestro pelo y cuero cabelludo.

Son muchos los protectores térmicos, en spray o en crema que podemos encontrar en el mercado pero también podemos elaborar uno que sea completamente casero y que podéis hacer en cuestión de minutos tal y como ahora te explicamos.

Pasos para hacer un protector térmico para el pelo casero

En el mercado puedes encontrar cosméticos para cada necesidad, especialmente desde el punto de vista económico. Aquellos con un precio reducido a menudo resultan ser un concentrado de ingredientes no saludables, como parabenos y siliconas. Estos son conservantes que impregnan el cabello sin dejarlo respirar, por lo tanto dificultando su hidratación. Aunque no tienen un efecto dañino real, estos ingredientes no promueven el bienestar de tu cabello. Es precisamente por esta razón que es aconsejable utilizar siempre productos naturales y orgánicos: explotando cada propiedad sin comprometer la salud del cabello.

Al preparar un protector térmico natural directamente en casa, no solo ahorras de manera significativa, sino que su composición será perfectamente conocida. La receta que proponemos está hecha con ingredientes naturales y de fácil acceso, para proteger el cabello en favor de su bienestar. Los resultados son inmediatamente visibles: después de haber pasado la plancha o el secador de pelo, el cabello aparece más vivo y brillante además de sentir un pelo más fuerte y resistente.

Ingredientes

250 ml de agua

3 ramitas de romero

2 cucharadas de aceite de coco

2 cucharadas de bálsamo orgánico

2 cucharaditas de jugo de limón

Pasos