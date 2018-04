Cómo utilizar la vitamina C para la cara

Ahora que se acerca el buen tiempo, y ya estamos en primavera, llega el momento de comenzar a preparar el rostro y la piel para esos días en los que quizás el sol nos vaya a dar más de la cuenta. Un tratamiento que parece haberse puesto de moda y que te va a permitir lograr un cutis más saludable es el de la vitamina C de modo que os explicamos ahora en qué consiste, cuáles son su beneficios para la piel y cómo aplicar la vitamina C en la cara.

Beneficios de la Vitamina C para el rostro y la piel

La vitamina C ( ácido L-ascórbico ), en cualquiera de sus formas, es uno de los antioxidantes más potentes en la naturaleza que se puede usar por vía tópica en el cuidado de la piel. Los tratamientos tópicos de la vitamina C puede ayudar a mejorar el estado de tu piel en fenómenos de fotosensibilidad, decoloración y la flacidez debido a la edad, así como para tratar cicatrices de acné y lesiones inflamatorias en general, pero esto sólo nuestra piel admite este tratamiento. La piel (y ya lo debes saber) un órgano con personalidad propia, que decide qué productos usar, cómo usarlos y cuándo usarlos, es única y exclusivamente tuya y lo que podemos hacer es conocerla, entenderla y finalmente aplicar lo que te vaya bien.

En el caso concreto de la Vitamina C puede que no a todo el mundo le funcione al mismo nivel, pero sí es cierto que se dice de ella que muchas son las mujeres que ven mejoría en la flacidez del rostro tras su aplicación, por no hablar del efecto calmante y refrescante que puede llegar a tener.

Si aplicas Vitamina C sobre la piel y en concreto, sobre el rostro, vas a poder lograr retrasar el proceso de envejecimiento mediante la prevención de los daños causados por los radicales libres, estimular la producción de colágeno, reducir la inflamación y la irritación, la disminución de manchas de pigmentación, apaciguar el brillo de la tez, mejorar la respuesta de curación natural de la piel y aumentar la eficacia de los protectores solares. Por lo tanto, es ampliamente utilizada en tratamientos caseros especialmente con capacidades anti-envejecimiento y blanqueamiento. A nivel tópico, la vitamina C también proporciona una pequeña cantidad de protección contra los rayos UV, pero no es como un protector solar, de modo que es mejor aplicarla de noche, ya que de día podemos sentir cierta sensibilidad.

Si deseas poder beneficiarte de todo lo explicado en torno a la Vitamina C bastará hacer una suero como el que ahora te explicamos, y seguro que en breve comprobarás sus resultados.

Pasos para aplicar la Vitamina C en la cara

Ingredientes

1 cucharadita de polvo de vitamina C (puedes comprarlo en herbolarios)

1 cucharadita de agua

1 y ½ cucharada de gel de aloe vera

⅛ cucharadita de vitamina E

5 gotas de aceite esencial de incienso

Los ingredientes están diseñados para lograr un efecto rejuvenecedor, antiarrugas y antienvejecimiento máximo y hacer que la piel se vea más brillante e inmaculada.

Preparación

En un recipiente mezclar la vitamina C en polvo y agua Agrega el gel de aloe vera. Mezcla de nuevo. Agrega la vitamina E y el incienso. Mezcla todos los ingredientes hasta que estén bien mezclados. Con un embudo, transfiere el suero a una botella de color ámbar para ayudar a reducir la exposición a la luz.

Cómo aplicar el suero de vitamina C