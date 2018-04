Cómo eliminar las hormigas de casa

Si tienes un problema de hormigas en casa y ya no sabes de qué modo acabar con ellas, puede que sea porque no has utilizado algunos de los remedios naturales que existen para eliminar las hormigas de casa y que a continuación te desvelamos para que de una vez por todas, desaparezcan.

¿Cómo y porqué entran las hormigas en casa?

Si alguna vez te has preguntado como es que de repente, de la noche a la mañana, tu cocina se ha convertido en un espacio ocupado por hormigas que desfilan sin inmutarse por tu presencia, puede que de alguna manera tú hayas provocado el que estas hayan aparecido.

¿Has dejado restos de comida al aire durante varios días? Entonces será normal que las hormigas hagan acto de presencia. Además suele ser habitual que cuando llega el buen tiempo se las ve más (por el simple hecho de tener ventanas y mayor ventilación), o puede que hayas hecho alguna reforma en el jardín o en la terraza, destapando algún nido.

Sea cuál sea el motivo, las hormigas suelen darse por invitadas especiales en casa, pero nos molestan de modo que muchas veces decidimos acabar con todas ellas rociando algún veneno que solo sirve para eliminar aquellas que se ven, pero no las que se ocultan a la espera de saber si hay o no comida.

Puedes dedicarte a matar cualquier hormiga que veas en casa, pero eso no evitará el problema de que sigan apareciendo. Para ello, debes aplicar algún remedio natural que nos permita eliminarlas por completo y para ello tenemos algunos bastante eficaces como los que ahora enumeramos.

Cinco remedios para eliminar las hormigas

Diferentes métodos para eliminar las hormigas sugieren preparar masa con miel y bicarbonato o incluso verter agua hirviendo sobre las hormigas: ¡pero no es necesario! Gracias a simples remedios naturales puedes eliminar las hormigas de tu casa de una manera igualmente efectiva. Veamos cuáles son:

Elimina las hormigas con vinagre

¿Sabías que el vinagre es un repelente natural? Use un recipiente rociador , donde verterás vinagre para pulverizar en la dirección de ángulos y alféizares infestados con hormigas. Aunque el vinagre se seca rápidamente, seguirá siendo un olor penetrante e insoportable para las hormigas.

Eliminar las hormigas con limón

Efectivo y natural , el limón es un excelente remedio contra las hormigas. Puedes colocar unas rodajas de limón, espolvoreadas con pimienta negra en las áreas de paso de las hormigas o directamente usar el jugo fresco, especialmente en las esquinas.

Eliminar las hormigas con pimienta

Usa la pimienta negra molida en las áreas más frecuentadas por las hormigas. Si lo deseas, puede crear una mezcla aún más poderosa mezclando la pimienta con canela en polvo . La pimienta es un remedio natural y poderoso para mantener a las hormigas fuera de casa de una manera ecológica.

Eliminar las hormigas con sal

Además de la pimienta, la sal también es efectiva para mantener a las hormigas alejadas de manera natural y sin matarlas. Un puñado de sal gruesa en frente de la madriguera hará que las hormigas huyan. Después de haberlas cazado, puedes continuar colocando sal en los alféizares o en los lugares de acceso de la cocina.

Eliminar las hormigas con posos de café

Los posos de café son un remedio eficaz para eliminar hormigas. Puedes colocar una pila directamente en el suelo o en zonas conflictivas. Para crear una mezcla natural y poderosa, exprime unas gotas de limón fresco en los posos de café y agrega a la mezcla pimienta, canela , guindilla, aceite esencial de menta y vinagre blanco. Las hormigas huirán al instante.

Último consejo

Por último cabe añadir que si las hormigas han invadido tu hogar, aprovecha la oportunidad para realizar una limpieza a fondo: desde la despensa hasta los armarios, retira las cajas abiertas o los alimentos que no tengan ningún recipiente. Desinfecta con un aerosol a base de agua, bicarbonato y vinagre para eliminar los olores. Una vez que las hormigas hayan desaparecido, puedes seguir rociando en las esquinas aceite esencial de limón y eucalipto, que también es útil contra los insectos.