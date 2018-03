Con el paso del tiempo y el uso diario de las persianas, es muy normal romperlas o deteriorarlas de modo que nos toca arreglarlas de vez en cuando. En este artículo, explicamos cómo arreglar una persiana paso a paso y de manera sencilla.

Porqué se deterioran las persianas

Es fácil que con el tiempo las persianas de casa se acaben rompiendo. Muchas de ellas llevan décadas colocadas y algunos de los principales motivos de su deterioro son como no, las inclemencias del tiempo ( lluvia, viento, etc..) y como no los rayos solares, que inciden a diaro (aunque no lo notemos) sobre nuestras persianas.

A ello se le suma como no, el uso continuado de las persianas que subimos y bajamos a diario incluso varias veces al día, de modo que si te has dado cuenta que la persiana no sube o se ha caído por completo cuando la has ido a bajar toca repararla, tal y como te explicamos a continuación.

Pasos para arreglar una persiana

Arreglar una persiana no es nada complicado si tienes los materiales y herramientas necesarias y además sigues bien todos los pasos que te indicamos a continuación.

Materiales y herramientas

Recogedor de cinta



Embellecedor

Cinta

Pasacintas

Lamas de repuesto

Trapo

Topes de persiana

Destornilladores (de estrella y plano)

Tijera

Cuchilla

Atornillador eléctrico

Tenazas

Flexómetro

Pasos