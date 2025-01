Mateu Lahoz indignado con el VAR por la expulsión a Vinicius: «¡No es roja, es un atropello al fútbol!»

La expulsión de Vinicius Junior en Mestalla por una acción con Dimitrievski va a traer cola y uno de los árbitros más destacados del panorama mundial, Antonio Mateu Lahoz, denunció la gestión de la acción por parte del VAR, al llamar al colegiado principal del partido, César Soto Grado, para que visualizara la acción con unas tomas que engañaban y ante las que era imposible considerar el gesto de Vinicius Jr como fuerza excesiva sobre el cancerbero del Valencia. Muñiz Ruiz era el árbitro principal de VAR en un Valencia-Real Madrid máxima polémica en las decisiones de los colegiados pero en el que los blancos remontaron con goles postreros de Modric y Bellingham.

«No puede poner una toma tan aérea, el VAR te tiene que llamar para que tú interpretes si existe conducta violenta o antideportiva, pero no puede poner esa cámara». «Es insostenible y descabellado», comentaba Lahoz en la retransmisión de Movistar +. «¡No es roja!», añadía el ex árbitro, ya retirado, mostrando un mosqueo visible por la actuación de sus ex colegas de profesión. «La posibilidad del VAR la debes utilizar en directo, con la toma que te han dado no puedes vislumbrar la roja», zanjó Mateu Lahoz, muy enfadado por la decisión tomada desde el VAR, donde se encontraba Muñiz Ruiz.