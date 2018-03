Cómo hacer gárgaras

No hay remedio más eficaz para aliviar el dolor de garganta, que hacer gárgaras. Y es que los fármacos no siempre son la mejor solución, para curar una enfermedad o molestia, y de hecho, no conviene abusar de ellos. El agua con sal, el bicarbonato, o el limón, son, por sí solos, suficientes para acabar, o al menos, mitigar, las afecciones de la garganta. ¿Sabes cómo combinar ingredientes naturales y hacer tú mismo, los mejores tratamientos para aliviar algunas infecciones o molestias leves?

Por qué hacer gárgaras todos los días

Hacer gárgaras a diario, previene la aparición de ciertas enfermedades, es muy sano, y además, no es nada agresivo, ya que no es necesario emplear ningún químico para hacerlo. Porque muchas de las soluciones que puedes encontrar en las farmacias, pueden no ser tan buenas como tú crees. Y sí, el dolor de garganta te lo quita, pero a costa, muchas veces, de dejarte el estómago roto, provocarte manchas en los dientes, o, como en el caso de los antibióticos, poner en peligro tu sistema inmunológico.

Porque con unas simples gárgaras, puedes aliviar ciertos dolores provocados por la gripe, y prevenir algunas enfermedades bucodentales. Así que, olvídate de medicamentos, olvídate del dolor, y olvídate, incluso, de llevar la bufanda todos los santos días encima. Con unas gargaritas, podrás decir adiós al dolor, y sin gastar dinero.

Hacer gárgaras para aliviar el dolor de garganta