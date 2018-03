Cómo dar masajes en sencillos pasos

Si alguien en tu casa supiera dar masajes, no te estabas gastando el dineral en esa clínica tan popular y que tantos buenos resultados obtiene. Y sí, es verdad que te deja como nueva, pero, ¿a qué precio? Y es que el masaje te ha dejado de maravilla, totalmente relajada, las tensiones acumuladas han desaparecido, y por fin, ya no sientes ningún dolor. Hasta que pasas por caja, y entonces, tu cuerpo vuelve a tensarse completamente. ¡Porque hay que ver lo que cobran en algunos centros!

Aprende a dar masajes, regala salud y bienestar

Si quieres ofrecer a esa persona que tanto quieres, unos momentos de placer incomparable, ¿por qué no aprendes a dar masajes para poder hacerlo tú misma? Tranquila, dar un masaje, no es difícil, pero requiere algunos conocimientos básicos para no lastimar a la persona que recibe el masaje, y para que de verdad resulte efectivo. Pero, ¿en qué nos puede beneficiar una sesión de masaje, aunque sea casero?

Los masajes no tienen que ser profesionales, tú misma puedes dar un masaje a alguien, si sabes cómo hacerlo, con los mismos resultados que un masaje hecho por un experto. El masaje actúa sobre el organismo a diferentes niveles:

Fisiológico : aporta energía al organismo

: aporta energía al organismo Psicológico : alivia la tensión y mejora el ánimo

: alivia la tensión y mejora el ánimo Terapéutico : relaja y reduce el estrés

: relaja y reduce el estrés Estético: tonifican los músculos.

Dar un masaje en la espalda 6 pasos, ¡es facilísimo!

Antes de nada, ten en cuenta que en la espalda hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas, y sufriendo como sufre esta zona con la actividad diaria, un buen masaje en la espalda al terminar la dura jornada, es de lo más relajante que hay. Si no las has probado ya, ¡hazlo!