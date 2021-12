La desaparición del Boeing 777 de Malaysian Airlines, el 8 de marzo de 2014, es el accidente más enigmático en la historia del transporte aéreo. Después de despegar en Kuala Lumpur en su viaje hacia Beijing, llevando 227 pasajeros y 12 tripulantes, se esfumó en algún lugar del Océano Índico, sin dejar rastros. Las búsquedas de restos o sobrevivientes, no arrojaron resultados.

Teorías sobre la desaparición del B777 de Malaysian Airlines

Varios medios de comunicación, plantearon la posibilidad de un secuestro, aunque ningún grupo se atribuyó la responsabilidad. Según otras fuentes, podría haber sido un secuestro electrónico mediante un sistema ya instalado dentro de los programas de gestión de vuelo del avión.

Otras teorías de conspiración incluyeron un posible secuestro de Corea del Norte, un derribo autorizado de los Estados Unidos (pues el avión supuestamente llevaba una ojiva nuclear), o una abducción extraterrestre.

Nuevos hallazgos sobre la desaparición del MH370

En julio de 2015, se hallaron los primeros restos del MH370, lo cual confirmó que el avión se estrelló en un área al sur del Océano Índico. Pero una investigación reciente, basada en una nueva tecnología de seguimiento de aeronaves, arrojó nuevas pistas sobre lo que sucedió.

Richard Godfrey, ingeniero aeroespacial y uno de los miembros del equipo de científicos que investiga la desaparición del MH370, explicó que el rastreo global de aviones se realiza con débiles señales de radio que recorren el mundo, llamadas WSPR.

El sistema funciona debido a que todos los aviones, cuando cruzan esas señales, activan un rastro electrónico que puede utilizarse para conocer su ubicación. El avión de Malaysian Airlines dejó estas señales en el satélite británico Inmarsat, y estos datos volvieron a estudiarse para intentar resolver el misterio.

GDTAAA (Global Detection and Tracking of Aircraft Anywhere Anytime)

Godfrey es el creador del GDTAAA, cuyas siglas significan en español “detección y seguimiento global de cualquier aeronave en cualquier lugar y en cualquier momento”. Este es el sistema de seguimiento de aviación que analiza las señales WSPR cada 2 minutos, durante el tiempo específico que el avión MH370 estuvo en el aire en marzo de 2014.

Su análisis reveló que el accidente sucedió a 34,5 grados sur, al suroeste de Australia Occidental, próximo a la línea imaginaria que se conoce como el “séptimo arco”. Pero la investigación sugiere que el piloto cambió de dirección y velocidad varias veces, para evitar mostrar hacia dónde se dirigía.

El investigador dice que el piloto parece haber tenido conocimiento de las horas de funcionamiento de los radares y, en caso de ser detectado, sus movimientos confundirían sus intenciones de dirección. Una vez fuera del alcance de todos los demás aviones, a las 20:30 UTC, cambió de rumbo y se dirigió hacia el sur.

«La ruta de vuelo parece estar cuidadosamente planificada», afirma el experto, y concluye que “el nivel de detalle en la planificación implica una mentalidad que querría ver este complejo plan correctamente ejecutado hasta el final».

Los hallazgos ayudan a comenzar a reconstruir la historia de lo que realmente sucedió, pero dejan muchas más interrogantes, por lo cual los científicos continuarán con el estudio.

