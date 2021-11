Frederic Chopin, el gran compositor, fue débil y enfermizo desde su infancia. Tenía hipersensibilidad a todo tipo de irritantes, con frecuencia contraía infecciones, se resfriaba, tenía problemas digestivos y todo tipo de enfermedades. Si bien sufría mucho y se sometía a los tratamientos extraños de la época, esto no le impedía componer. En una carta a su familia, escrita en 1854, expresó: «Ya he pasado por tantas personas más fuertes y más jóvenes que yo, que me parece que soy eterno».

Las enfermedades y tratamientos de Chopin

Muchos escritores se han referido a las enfermedades y padecimientos de Chopin. Stefan Geller escribió que todos pensaban que, como muchos genios, moriría joven, ya que siempre se lo veía demacrado y con las mejillas hundidas.

El primer médico de Chopin fue Franciszek Gerardo y le recomendó en 1824 ir en verano al pueblo de Szafarna. Allí tomaba medicamentos todos los días, pero además bebía a diario una infusión de tilo y granos molidos de avena, vino dulce diluido, café de bellotas tostadas y se daba baños fortificantes con corteza de roble.

En 1826 se cayó mientras patinaba y se vio obligado a caminar con muletas. Semanas más tarde, se enfermó con síndrome catarral y el médico Friedrich Adolf Roemer le prescribió sanguijuelas en la garganta, un tratamiento muy famoso en la época.

El siguiente médico familiar, Jan Friedrich Wilhelm Maltsch, envió a toda su familia a recibir tratamiento en Reinerc, un resort medicinal. Allí Frederic no pudo disfrutar de los paseos a las montañas, pero daba paseos cortos, bebía suero de leche de cabra, agua emética (un emético y expectorante) y Laubrunn, un agua hipoosmótica rica en hierro y bicarbonato de sodio.

A pesar de todas las recomendaciones médicas, el compositor nunca dormía lo suficiente, comía de forma irregular y seguía consumiendo alimentos que le causaban diarreas severas. Además, aumentaba constantemente la dosis de opio que le recetaban para la tuberculosis.

Graves problemas de salud de Chopin

Los graves problemas de salud del compositor comenzaron en 1835, con una forma aguda de bronquitis. En 1838, su estado empeoró; tenía fiebre y sentía un agudo un dolor en el pecho que casi le impedía hablar.

Tres médicos famosos acudieron. El primero diagnosticó tisis, el segundo tuberculosis de laringe y el tercero pidió un sangrado. También recomendaron reposo en cama, vendas para el pecho, decocciones de hierbas y tiritas de mostaza.

En los últimos cuatro años de vida, Chopin apenas podía moverse y requería la ayuda de sirvientes y amigos. George Sand dijo que tenía unos ataques de tos violentos y escupía cuencos de sangre.

Chopin murió en 1849, después de una agonía de cuatro días. La fibrosis quística se consideró durante muchos años la causa probable de su muerte, pero actualmente se sabe que fue ocasionada por una tuberculosis pulmonar diseminada a largo plazo.

Las enfermedades y tratamientos de Chopin

Muchos escritores se han referido a las enfermedades y padecimientos de Chopin. Stefan Geller escribió que todos pensaban que, como muchos genios, moriría joven, ya que siempre se lo veía demacrado y con las mejillas hundidas.