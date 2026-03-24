El descubrimiento que reescribe la historia: sacan a la luz cómo eran las conversaciones en la Edad de Piedra

El lenguaje humano es único entre todas las formas de comunicación animal. Somos capaces de traducir nuestros pensamientos y expresarnos, pero los orígenes del lenguaje en la humanidad siguen envueltos en misterio. Los científicos siguen reuniéndose poco a poco y comienza a perfilarse una imagen más clara de cómo era en la Edad de Piedra.

Existen dos teorías principales sobre el origen del lenguaje en la humanidad: la primera sostiene que el lenguaje surgió repentinamente, emergiendo espontáneamente con la evolución de la inteligencia humana, en el momento en que los humanos desarrollaron la capacidad de tener pensamientos abstractos y simbólicos. La segunda sostiene que es antiguo y está impulsado por la selección natural, lo que supondría que el lenguaje evolucionó gradualmente.

La posición del tracto vocal, la estructura del cerebro y el tamaño de la médula espinal evolucionaron de manera lenta hasta conseguir la forma humana moderna. Esto indica que la capacidad humana para el lenguaje y el habla también pudo haberse desarrollado durante un período extenso.

Muchas personas se preguntan cómo habrían sonado aquellas primeras expresiones durante la Edad de Piedra, por lo que Vialet, junto con un equipo de investigadores y en colaboración con Radio France, ha utilizado conocimientos científicos para intentar recrearlas.

Modelado de cerebros en la Edad de Piedra

«Sabemos mucho y poco sobre el lenguaje al mismo tiempo», afirma Vialet. «A partir de un cráneo fósil, es posible observar muchas cosas para comprender mejor nuestra evolución», añade. Analizando restos de los huesos y otros factores, explica Vialet, podemos identificar los sonidos que los humanos antiguos pudieron haber producido.

Vialet y sus colaboradores, junto con Radio France, utilizaron sus datos para «imaginar con cautela» cómo podrían haber sonado nuestros antepasados ​​de la Edad de Piedra y para traer sus voces de vuelta. El lenguaje es «infinito», afirma Vialet. «Se puede hablar durante horas, pasando de una digresión a otra, combinando una sucesión de palabras en todas direcciones». Es «bastante increíble», concluye.

En el mundo hay actualmente más de 7000 idiomas, aunque la mitad de ellos están en peligro de desaparecer. Además, el lenguaje, al igual que nosotros, está en constante evolución, al igual que nuestra forma de comunicación. La pregunta es: ¿Cómo sonaremos dentro de unos milenios?