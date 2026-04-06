Catedral de las Fuerzas Armadas: historia y contexto histórico

La Catedral de las Fuerzas Armadas de Rusia no es una iglesia cualquiera. Basta verla una vez, aunque sea en fotos, para entender que estamos ante algo distinto. Monumental y oscura. Cargada de símbolos. Y sí, también polémica.

Se construyó hace muy poco si la comparamos con otras catedrales europeas. Pero su historia, en realidad, empieza mucho antes de que se colocara la primera piedra.

Un proyecto nacido de la memoria histórica

El origen de esta estructura es celebrar el aniversario número 75 de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, que llaman los rusos la Gran Guerra Patriótica.

No es casualidad. Para Rusia, ese episodio no es solo historia. Es identidad. Es sacrificio colectivo. Es orgullo nacional.

El proyecto se inauguró en 2020. Pleno siglo XXI. Pero su lenguaje arquitectónico y simbólico mira hacia atrás constantemente.

Arquitectura: cuando la fe se mezcla con la guerra

Lo primero que llama la atención es el color. Verde oscuro con detalles dorados. No es una elección estética sin más. Ese verde recuerda directamente al uniforme militar ruso.

La estructura sigue el estilo de la arquitectura ortodoxa, pero reinterpretada. Más pesada. Más contundente. Casi intimidante.

Hay detalles que parecen sacados de otro mundo:

Las escaleras están hechas con metal fundido procedente de armas nazis capturadas. Las proporciones del edificio están llenas de referencias numéricas:

75 metros de altura en honor al aniversario de la victoria.

19,45 metros en uno de los diámetros principales, evocando el año 1945.

El interior tampoco se queda corto. Mosaicos enormes, iconografía religiosa… y escenas militares. Soldados, batallas, banderas. Todo mezclado en un mismo espacio. Aquí no hay una separación clara entre lo espiritual y lo bélico. Es, más bien, una fusión total.

Una catedral con mensaje político

No hace falta ser experto para notar que esta catedral no es solo un lugar de culto. Es también un mensaje.

Un símbolo de la relación entre el Estado ruso, el ejército y la Iglesia ortodoxa. Una relación que se ha reforzado mucho en las últimas décadas.

En ese sentido, la catedral funciona casi como un manifiesto arquitectónico. Dice algo así como: historia, religión y poder van de la mano.

Esto ha generado bastante debate. Algunos la ven como un homenaje legítimo a los caídos y a la historia militar del país. Otros, en cambio, la consideran una herramienta de propaganda. Un espacio donde la religión se utiliza para reforzar una narrativa política.

Ambas lecturas conviven. Y probablemente seguirán haciéndolo.

Polémicas y decisiones controvertidas

Durante su construcción, hubo varias decisiones que no pasaron desapercibidas.

Una de las más comentadas fue la inclusión de mosaicos con figuras políticas contemporáneas. Entre ellas, el propio Vladimir Putin.

Finalmente, esas representaciones fueron retiradas antes de la inauguración. Pero el debate ya estaba servido.

También hubo críticas por el tono militarista del templo. Para algunos, una catedral debería ser un espacio de recogimiento, no un lugar donde se glorifique la guerra.

Simbolismo en cada rincón

Si te acercas a esta catedral (o simplemente observas imágenes con atención), empiezas a notar algo curioso: todo tiene significado.

Las puertas, por ejemplo, están decoradas con relieves de escenas históricas. No solo religiosas, también militares.

El suelo… ya lo mencionamos. Metal reciclado de armamento enemigo. Una forma muy literal de “pisar” la historia.

Incluso la iluminación y los colores interiores están pensados para crear una atmósfera concreta. Oscura, solemne, casi dramática.

No busca ser acogedora. Busca impactar.

Más que un templo: un espacio de memoria

Aunque pueda parecer un lugar exclusivamente religioso, la realidad es más compleja. La catedral forma parte de un conjunto más amplio que incluye museos, exposiciones y espacios dedicados a la historia militar rusa.

Es, en cierto modo, un centro de memoria nacional. Aquí no solo se reza, también se recuerda. Se interpreta el pasado, se construye un relato.

Y eso la convierte en algo bastante diferente a una catedral tradicional.

El contexto histórico que lo explica todo

Para entender realmente esta catedral, hay que mirar más allá del edificio. Hay que entender el papel de la Segunda Guerra Mundial en la identidad rusa. Las cifras son abrumadoras: más de 20 millones de soviéticos murieron durante el conflicto.

La victoria sobre la Alemania nazi no es solo un hecho histórico. Es una especie de mito fundacional moderno. Por eso, levantar una catedral dedicada en parte a esa memoria no resulta extraño dentro del contexto ruso.

¿Por qué genera tanta fascinación?

Porque rompe esquemas. No encaja del todo en lo que esperamos de una catedral. Tampoco es solo un monumento militar. Está en un punto intermedio que desconcierta.

Y ese desconcierto atrae. Arquitectos, historiadores, turistas… muchos sienten curiosidad por entender qué representa realmente este lugar.

Además, visualmente es impresionante. No deja indiferente.

Un símbolo del presente más que del pasado

Aunque esté cargada de referencias históricas, esta catedral habla mucho del presente. Refleja cómo Rusia quiere verse a sí misma. Fuerte. Resiliente. Orgullosa de su historia.

También muestra cómo se están redefiniendo las relaciones entre religión, política y ejército en el país.

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