En 1963 un grupo de arqueólogos encontró un tesoro con un metal desconocido: ahora han confirmado que es hierro extraterrestre

Hace más de 3.000 años, alguien elaboró dos objetos de hierro utilizando un material que no procedía de las minas terrestres. Permanecieron ocultos durante milenios hasta que, en 1963, salió a la luz uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de España, que es el Tesoro de Villena. Ahora, los análisis científicos han permitido identificar en dos de sus piezas una composición compatible con el hierro de origen meteorítico. El descubrimiento demuestra que las comunidades de la Edad del Bronce ya utilizaban materiales procedentes del espacio mucho antes de que la producción habitual de hierro terrestre se extendiera por la península ibérica.

Un tesoro descubierto por casualidad en Alicante

El conjunto apareció en la Rambla del Panadero, en Villena (Alicante), durante los trabajos de extracción de áridos. El arqueólogo José María Soler García dirigió las investigaciones que permitieron recuperar las piezas y documentar el hallazgo. El tesoro reúne decenas de objetos, principalmente de oro, además de elementos de plata y hierro, y está considerado una de las grandes joyas de la arqueología española.

La importancia del conjunto no se explica únicamente por su cantidad de oro. Entre los objetos aparecieron una pequeña semiesfera hueca de hierro recubierta de oro y un brazalete abierto fabricado con el mismo metal. Su presencia generó interrogantes sobre la antigüedad del tesoro, porque el hierro todavía no se producía de manera generalizada en la península durante aquella etapa.

¿Cómo descubrieron que procedía de un meteorito?

La investigación publicada en 2023 analizó muestras diminutas extraídas de ambas piezas. Los investigadores estudiaron su composición mediante técnicas arqueométricas y recurrieron también a análisis más sensibles realizados en un laboratorio alemán.

La clave estaba en el níquel. El hierro meteorítico suele contener una proporción elevada de este elemento, mientras que el hierro obtenido de minerales terrestres presenta generalmente cantidades mucho menores. Los resultados detectaron un 5,5 % de níquel en la semiesfera, una proporción compatible con el origen extraterrestre. El brazalete presentó un 2,8 %, por lo que los especialistas señalaron que hacen falta nuevos análisis para confirmar su procedencia con mayor seguridad.

Un material llegado del espacio hace miles de años

Los investigadores sitúan estas piezas en el Bronce Tardío, aproximadamente entre 1400 y 1200 antes de Cristo. En aquella época, el hierro meteorítico era un material excepcional, porque no dependía de la extracción y transformación de minerales terrestres, sino de la recuperación de fragmentos de meteoritos.

El estudio convierte al Tesoro de Villena en un hallazgo especialmente relevante para comprender la metalurgia prehistórica. También abre nuevas preguntas, ya que todavía no se sabe de qué meteorito procedía el material ni cómo llegó hasta las personas que fabricaron los objetos. Lo que sí revela es que, miles de años antes de la tecnología moderna, los habitantes de la península ya habían incorporado a sus objetos materiales procedentes del espacio.