ZAYN anuncia que hará una gira mundial tras el lanzamiento de su álbum

ZAYN ha regresado y parece ser que, en esta ocasión, lo está haciendo con más ganas que nunca. Tras lanzar al mundo su último proyecto discográfico en el 2021, Nobody is Listening, el artista de 30 años ha vuelto a la industria musical con el objetivo de dar inicio a su nueva era artística.

Unos primeros pasos que ya comenzó a dar el pasado 21 de julio, fecha en la que publicó el primer adelanto de su nueva discográfica. Desde entonces, Love Like This se ha consagrado como el mejor pistoletazo de salida que el británico ha podido dar después de años ausente. Un estreno que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de sus fans.

Zayn on @STATIONHEAD “My new album is coming soon. I’m very excited to share that with you… HOPEFULLY ILL HAVE SOME TOUR DATES FOR YOU AFTER I DROP MY ALBUM, I think it’s about time I don’t know about you guys, but I’m fucking ready” pic.twitter.com/SiChmZMT13

— Zayn Malik Daily (@zmdaily) July 25, 2023