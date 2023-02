‘You 4’: Charlotte Richie desvela su verdadera opinión sobre el personaje de Kate

Hace tan solo unos días, los suscriptores de Netflix pudieron disfrutar del regreso de una de las ficciones más vistas de la plataforma de streaming. Presentada en esta ocasión como You 4, el público está siendo testigo de la nueva temporada de la historia que tanto mantuvo enganchados a todos allá por el 2018.

Nuevo episodios que dan forma a esta cuarta temporada y que han sido divididos en dos partes. La segunda tanda de capítulos verá la luz el próximo mes de marzo y, tal y como se ha podido ver en el trailer de la serie, Charlotte Ritchie se une de nuevo a la trama com Kate, la directora de una galería de arte de Londres.

En este pequeño adelanto, el personaje de la actriz observa como Joe tiene un monólogo interno consigo mismo, momento en el que le saca de su reflexión. «Ey, ¿dónde te has ido?», le pregunta ella. Un escena clave en la trama de You 4 que Charlotte Richie ha querido abordar en su reciente entrevista para Digital Spy.

«Creo que (la serie) se hace consciente de sí misma y la idea de que ella puede ver lo que nosotros vemos, es bastante satisfactoria», explica Ritchie. «Es casi como si rompieras un poco la 4ª pared», agrega. Una. disociación que ha sido percibida también por otros personajes, punto que ha querido recordar la actriz.

«Love nota que él está ausente y lo trae de vuelta», recuerda sobre la esposa fallecida del protagonista. «Parece como si estuvieras del lado de Joe. Estás escuchando sus pensamientos y, al igual que la audiencia, eres la única que lo conoce… La idea de que esto se cruce con su mundo interno y que alguien pueda ver ese lado suyo, es bastante satisfactoria. Además, hace que Kate sea la única que de verdad pueda llegar a conocerle…», concluye.

