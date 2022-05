Yotuel, Chris Tamayo y Emily Estefan unen fuerzas en ‘Lambo en Varadero’

Tras varias semanas manteniendo a sus seguidores con el alma en vilo, oficialmente se puede anunciar que la espera ha terminado. Yotuel, Chris Tamayo y Emily Estefan han unido sus respectivos estilos musicales para crear una colaboración musical de lo más significativa.

Presentada bajo el título de ‘Lambo en Varadero’, los artistas lanzaron el tema en cuestión el pasado 20 de mayo, día del aniversario de la fundación de la República de Cuba. Y es que, dicho single habla de la añoranza que sienten emigrantes y exiliados por la isla y de su deseo de retornar a una tierra libre.

«Para qué quiero esta fama, si lo que me duele es no poder volver a La Habana, compartir estas bendiciones con todos mis panas, caminar las calles de mi pueblo que sé que me ama, que sé que me ama», son los versos que comienzan a dar forma a ‘Lambo en Varadero’. Un sencillo que ya se encuentra disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming.

Un tema que ha venido acompañado de su videoclip oficial, un audiovisual que transcurre, mayoritariamente, en una fiesta donde Yotuel y Chris Tamayo cantan encima de un escenario, acompañados de Emily Estefan como instrumentista. Todo ello sumado a la participación especial de la modelo y cantante América Valdés, hija del actor y humorista cubano Alexis Valdés.

Sin lugar a duda, el estreno de ‘Lambo en Varadero’ ha sido recibido gratamente por el público. De hecho, se encuentra superando el millón y medio de reproducciones en la plataforma de YouTube a tan solo unos días de su estreno. Una apuesta de lo más acertada con las que los artistas cubanos han querido enviar un mensaje claro y directo a través de lo que más les apasiona, la música.