‘Vuelve a mí’, capítulo 2: Santiago se encuentra con Nuria

No es ningún secreto que teníamos muchísimas ganas de que Vuelve a mí viera la luz. Y siendo honestos, no es para menos. Esta telenovela protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas promete no dejar indiferente a nadie y, con las primeras entregas, ¡lo están consiguiendo con creces! Es una historia que, desde luego, va a marcar un antes y un después.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1 de Vuelve a mí. De esta manera tan concreta, pudimos ser testigos de cómo Nuria estaba viviendo una de las etapas más felices de su vida. Y todo porque, al final, estaba compartiendo su día a día tanto con Andrés y Braulio, sus dos grandes amores.

Todo ello sin que la joven tuviera sospecha alguna de que su vida iba a cambiar de manera drástica. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Santiago Zepeda, finalmente, ha regresado a casa. Todo ello mientras, inevitablemente y dadas las circunstancias, Amelia San Román sufre un durísimo golpe.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2 de Vuelve a mí, la nueva telenovela de William Levy y Samadhi Zendejas. Así pues, observamos cómo Santiago no ha dudado un solo segundo en acompañar a su cuñada a Ciudad Juárez. El destino hace de las suyas, ya que se topa de lleno con Nuria, quien no tarda en mostrarle la pulsera de ojo turco.

Por si fuera poco, observamos cómo Amelia no ha tardado en hacer una exigencia de lo más contundente a su marido. ¿En qué consiste? En que le cuente, de una vez por todas, la verdad. Todo ello mientras, inevitablemente, las palabras de El Flaco Orozco han provocado que surja la duda. ¿Logrará la respuesta que necesita? No te pierdas los próximos capítulos de Vuelve a mí, la nueva telenovela de Telemundo.