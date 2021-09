La nueva edición de ‘La Voz’ está a punto de comenzar. Después de tanta espera, por fin se ha confirmado que su estreno será el próximo viernes 17 de septiembre, a las 22:00 horas. HAPPY FM ha tenido la oportunidad de asistir a la rueda de prensa donde han acudido tanto los coaches (Luis Fonsi, Malú, Pablo Alborán y Alejandro Sanz) como la presentadora, Eva González.

Lo que han dejado claro es que esta edición será completamente diferente a las demás, ya que han incorporado diversas novedades. Entre ellas está ‘La Gran Batalla’, de la que Encarna Pardo, como directora de Boomerang TV, quiso dar más detalles: “Es una fase nueva que dura una única gala. Lo que le hemos propuesto a los coaches es que, una vez que te has enamorado de tu equipo, lo reduzcan a la mitad. Y, a partir de ahí, comienzan una batalla de asaltos”.

Además, han añadido un elemento que al espectador le resultará de lo más interesante llamado ‘La Zona Roja’ de la que no han querido desvelar muchas cuestiones por el momento. Encarna Pardo quiso destacar algo importante de esta edición: “Por este escenario han pasado 100 voces, 100 almas, 100 historias y 100 maneras diferentes de entender la música y la vida”. Eso sí, dando a conocer que “este año hemos llegado a las 12.000 inscripciones”.

Una de las sorpresas que más ha gustado es que Eva González ha confirmado que “vuelven los directos, lo que quiere decir muchas cosas para nosotros”. La presentadora quiso sincerarse: “Teníamos muchas ganas de volver a los directos y de volver a sentir ese cosquilleo que tiene uno cuando ve que el piloto rojo está encendido. Lo que pasa en este escenario es la verdad, y se podrá ver en directo en tres galas”. Esta decisión, a su vez, quiere decir que el público tendrá poder de decisión.

🗣 @pabloalboran, Coach de @LaVozAntena3: “Tenía muchísimo miedo de hacer La Voz. Me transmitia mucho respeto. Pero me lo estoy pasando en grande. Estamos con ilusion, me he sentido super arropado y está siendo un descubrimiento para mi” pic.twitter.com/iDrQds5W5k — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 13, 2021

Pablo Alborán es una de las grandes novedades de esta edición, ya que se estrena como coach. El malagueño fue honesto: “Tenía mucho miedo de hacer ‘La Voz’. Me transmitía mucho respeto por mis compañeros, porque he crecido con su música”. Además, fue más allá: “Está siendo un descubrimiento para mí. Cada vez que tenemos grabación tenemos la ilusión renovada”.

Eva González quiso resaltar algo: “Mi queridísimo Pablo está sembrado. Él dice que es el novato, ¡pero de novato no tiene nada! Yo creo que usa lo de ‘novato para luego dar un poco de pena, pero se queda con todos”. Hablando de lo importante que puede ser ‘La Voz’ en la vida de los talents, Alejandro Sanz dejó claro que “una carrera no está hecha de un solo momento, pero este puede ser uno muy importante”.

🗣 @AlejandroSanz, Coach de @LaVozAntena3: “No hay que olvidar que los que están en el escenario de #LaVozAntena3 son artistas con sus propias historias detrás” pic.twitter.com/Eng0WUdDgO — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 13, 2021

Luis Fonsi coincidió con sus compañeros: “Ensayar, estar sobre un escenario… Hay muchas cosas que uno aprende y hay mucha gente que no tiene esa oportunidad por lo que, ganen o no ganen, salen diferentes de aquí”. Malú repite como coach, pero es la primera vez que lo hace en Antena 3: “Me encuentro con muchas novedades. De repente ‘La Voz’ es otra por completo. Han hecho una especie de regla que es todo sin reglas. A nosotros nos encanta y nos destroza”.

Malú, Luis Fonsi, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, que contarán con Beret, David Bisbal, Greeicy y María José Llergo como asesores respectivamente, quisieron hacer hincapié en los bloqueos. Es una cuestión que la coach todavía no había probado y reconoce que le ha fascinado: “Yo he disfrutado. Era una sensación… Pedía, por favor, que nos pusieran un bloqueo más. Me quedé sin bloqueos muy pronto”. Alejandro Sanz, por su parte, reconocía que no quería usarlos pero tuvo que hacerlo “para defenderme”. Lo que es evidente es que estamos ante una de las grandes ediciones de ‘La Voz’. Estreno el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3.