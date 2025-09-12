No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo que llama poderosamente la atención del equipo de este programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta es que siempre consigue hacerse los testimonios más buscados del momento. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega del pasado viernes 5 de septiembre, donde pudimos disfrutar del regreso de Lydia Lozano a Telecinco, un scoop de Rocío Flores y la vuelta de José Carlos Montoya a la televisión tras haber permanecido alejado de los focos por motivos de salud mental. Es el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 12 de septiembre.

Rocío Flores

Tras haber sido protagonista del scoop de la semana pasada, se sentará en el plató de De Viernes para conceder su primera entrevista en plató tras haber estado varios años alejada de los medios de comunicación. De esta forma, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco responderá a las preguntas de Bea Archidona y Santi Acosta, pero también la de colaboradores como Ángela Portero, Lydia Lozano, Antonio Rossi, José Antonio León y Terelu Campos.

Cabe destacar que la joven se enfrenta a una de las entrevistas más complicadas hasta la fecha, puesto que no va a dudar en abordar todos los frentes abiertos. Desde la repercusión de sus declaraciones en el scoop hasta su relación con la familia Mohedano, pasando por la situación en la que se encuentra actualmente su padre.

Anabel Pantoja

Después de haber pasado más de un año alejada de los focos, la sobrina de Isabel Pantoja se sentará en el plató de De Viernes tan solo unas horas antes de su debut como concursante en Bailando con las estrellas. Así pues, la creadora de contenido en redes sociales dará a conocer cómo han sido estos últimos meses de su vida tras la llegada de su hija Alma.

Por si fuera poco, desvelará cómo se encuentra y de qué manera va a afrontar este nuevo reto en televisión. No podemos dejar de mencionar que, durante su paso por el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, se reencontrará con Lydia Lozano y Terelu Campos, con quienes trabajó durante años en Sálvame.

Miguel Temprano

Este paparazzi, uno de los más conocidos de la profesión, hizo en 1997 las famosas fotografías en las que aparecen Mar Flores y Alessandro Lequio besándose en Roma. En De Viernes, Miguel contará toda la verdad sobre cómo se fraguó este reportaje, en una época en la que la modelo mantenía una relación sentimental con Fernando Fernández Tapias.

Así pues, con su testimonio, se contrastará lo publicado por Mar Flores en sus memorias. En este proyecto, recordemos que la también actriz se ha sincerado sobre su hijo Carlo Costanzia y su actual pareja, Alejandra Rubio. Algo de lo que probablemente se pronunciará Terelu Campos, que estará en plató como colaboradora.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.