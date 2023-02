‘Viernes Deluxe’ confirma al invitado que no gustará a Anabel Pantoja

Tras el polémico polígrafo de Carmen Lomana la semana pasada, Viernes Deluxe se prepara para tener una noche de alto voltaje gracias a su invitado de hoy. Conchita tratará de sacar información a un personaje que seguro que no gustará nada a Anabel Pantoja.

Acudirá al plató del programa del corazón para dar su primera entrevista después de su paso por Pesadilla en El Paraíso, el reality en el que volvió a encontrar el amor. Este momento llega cuando la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra a miles de kilómetros tras aterrizar en Miami.

Omar Sánchez es el invitado de hoy de Viernes Deluxe y tendrá mucho que decir acerca de su nueva pareja, la extronista Marina Ruiz. Sus caminos se cruzaron en televisión y desde entonces los rumores sobre un posible embarazo no han parado.

Aunque ya no son pareja, el fallido matrimonio entre el deportista y la influencer sigue dando mucho que hablar, por lo que se espera su opinión sobre Yulen Pereira y la gira de Isabel Pantoja en Estados Unidos.

Hay que recordar que Omar decidió acudir a Sevilla para dar las condolencias a su ex tras el fallecimiento de su padre, Bernardo Pantoja. «Yo le tengo mucho cariño, pero no se me ha removido nada al verla», aclaró tras este encuentro.

Tras haber roto con la influencer, El negro continúa con sus apariciones en televisión y aprovechando el tirón mediático que todavía tiene, algo que seguiría sin gustar en el clan Pantoja. Este sería uno de los motivos de Anabel para romper con él, ya que ha dejado claro en más de una ocasión que prefiere que su pareja sea anónimo.

Anabel Pantoja ha puesto rumbo a Miami con su tía…¡Y Omar Sánchez aterriza mañana en el polideluxe! ¡Os esperamos en nuestra cita semanal! pic.twitter.com/IHV1IGbzfv — Deluxe (@DeluxeSabado) February 9, 2023

Estas afirmaciones contrastan con su romance con Yulen Pereira, al que conoció gracias a la televisión. Su amor comenzó en Supervivientes, aunque el esgrimista ha querido desaparecer del foco mediático y centrarse en su regreso al deporte de alto nivel, por lo que sí que estaría cumpliendo con ese requisito.

Las respuestas de Omar se podrán ver esta noche en una nueva entrega de Viernes Deluxe a partir de las 22:00 h en Telecinco.