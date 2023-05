Alice Campello, hace tan solo cuatro meses, vivió uno de los episodios más duros y traumáticos de su vida. Y es que al dar a luz a Bella, su cuarta hija con Álvaro Morata, la italiana tuvo que ser ingresada en la UCI como consecuencia de una terrible hemorragia. Una situación por la que casi pierde la vida.

El pasado jueves, en la exclusiva fiesta que organizó Vanitatis por su decimoquinto aniversario, Alice Campello quiso pronunciarse sobre las secuelas que arrastra. La influencer se ha sincerado al respecto con nuestros compañeros de Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

“Ha sido un poco duro al principio, pero ya bien, muy contenta y disfrutando mucho de toda la familia”, confesaba la italiana. De esta manera, aseguraba que aún sigue gestionando lo que supuso esta situación en ella a nivel emocional. Al fin y al cabo, vivió una situación verdaderamente complicada y, sobre todo, angustiosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

«Ha sido muy duro, he trabajado mucho y sigo trabajándolo mucho y lo que me ha pasado ha sido muy duro y todavía me cuesta, a veces tengo pesadillas por la noche», reconoció a los compañeros de Y ahora Sonsoles. Debemos tener en cuenta que no solamente fueron momentos complicados para ella, sino también para su marido Álvaro Morata.

Al fin y al cabo, el futbolista no tenía ni la más remota idea de lo que le estaba ocurriendo a la madre de sus cuatro hijos: “Estuvo 12 horas en el quirófano y no sabía qué estaba pasando ni cómo iba a salir de eso. Fue más traumático todavía para mi familia y para Álvaro”, reconoció la influencer italiana.

“Pero yo, cuando me desperté, fue un gran shock porque todavía no estaba fuera de peligro”, reconoció. A pesar de todo, Alice reconoce que vivir una situación tan crítica le hizo replantearse muchísimas cuestiones en su vida: “Estoy feliz porque puedo contarlo y ya ha pasado. Todo me ha enseñado algo que valoro muchísimo más. No hay que estar enfadados por nada y hay que disfrutar la vida, que es muy corta”. ¡Toda una lección de vida!