No es ningún secreto que Iron Maiden, con el paso de los años, se ha convertido en una de las bandas más importantes de la historia de la industria. ¡Ha marcado a varias generaciones! Ahora, son noticia por algo que tiene que ver con la música, sino por lo que le ha sucedido a uno de sus integrantes: Nicko McBrain.

El batería del grupo ha querido sincerarse con todos y cada uno de sus seguidores. A través de un vídeo, Nicko McBrain ha confesado que a principios de año sufrió un accidente isquémico transitorio que provocó que tuviera paralizado la mitad de su cuerpo: “En enero tuve un derrame cerebral, pero gracias a Dios fue uno menos grave conocido como AIT. Me dejó paralizado en mi lado derecho, desde el hombre para abajo”.

Por si fuera poco, el batería de Iron Maiden quiso ir más allá: “Me preocupaba que mi carrera se hubiera acabado, pero gracias al amor y apoyo de mi esposa Rebecca, mi familia, mis doctores y especialmente Julie, y la familia Maiden, pude llegar a un 70% de recuperación”. A pesar de la pesadilla, parece que Nicko McBrain está recuperándose.

A message from Nicko:

Hello Boys and Girls,

I hope this message finds you all well!

The reason I’m writing to you all today is to let you know of a very serious health problem that I have been through. In January I had a stroke, thank the Lord it was a minor one referred to as… pic.twitter.com/QvIt66Sy35

