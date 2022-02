Los seguidores de la pareja argentina formada por Trueno y Nicki Nicole han recibido la noticia de que habrá videoclip este 2022 de ‘Dangerous’, la colaboración que tienen con el productor también argentino Bizarrap, quien actualmente es de los que mayor fama tiene en su puesto. Así, lo han anunciado los artistas a través de sus redes sociales durante el pasado martes 8 de febrero.

Lo han hecho compartiendo varias fotos juntos que podrían formar parte del proceso de rodaje del videoclip. «Próximamente Dangerous», decía Nicole en el pie de foto. «Vídeo???», le respondía él causando así expectación entre sus fans. La pareja podría ser la protagonista del video, pero quizá también participe en él Bizarrap y de ser así, prometería mucho.

La confirmación del productor para el rodaje sería una de las bombas de este año 2022 y quizá podría convertirse en una de las canciones del año. Aun no se conoce fecha del lanzamiento, pero esperamos que sea lo antes posible. Mientras tanto, la argentina está disfrutando todavía del gran recibimiento que le están dando a ‘Formentera’, su colaboración con Aitana, y más ahora que dos productores españoles han lanzado dos remixes distintos. Con sonidos de pop dance, están elaborados por Rusowsky y Garabatto y prometen hacerte mover el cuerpo.

La cantante está también todavía recogiendo el éxito de su segundo disco ‘Parte De Mí’ que fue lanzado el pasado octubre. Con él se despidió del año junto a las 16 canciones que lo componen con ritmos desde el pop, pasando por electrónica y hasta rock. Trueno, por otro lado, ha visto como su docuserie ‘Trueno: atrevido a soñar’ en la plataforma de Playz ha sido lanzado. Se compone de cuatro episodios y habla de la gira que realizó por España. Si todavía no lo has visto, no te lo pierdas, podrás conocer la vida de más cerca de uno de los fenómenos internacionales de los sonidos urbanos.