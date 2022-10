Muere el streamer ‘Tole’ tras sufrir una grave enfermedad

Luto en el mundo de las redes sociales y Twitch tras la muerte de Tole, uno de los streamers más concidos y queridos por la comunidad. El joven ha fallecido a los 32 años después de luchar durante más de un año contra una larga enfermedad qur finalmente no ha podido superar.

La noticia la ha confirmado Gemita, otra conocida streamer y amiga del fallecido. Ha sido su familia la que le ha pedido que anunciar a los más de 25 millones de followers del creador de contenido en un mensaje a través de Twitter.

Tole nos dejó anoche y su familia me ha pedido que os lo comunique, están muy agradecidos por todo el cariño que le habéis dado durante todo este tiempo y quieren que sepáis que os quería mucho. Es un momento muy duro en el que la privacidad de la familia es lo más importante. — Gemita (@gema327) October 21, 2022

Pero no era la única manera de despedir de Tole, ya que en Instagram ha colgado una emotiva carta en su recuerdo: «Querido amigo, hoy el mundo es un lugar más feo, más frío, más doloroso, más injusto. Te has ido y a la vez no, porque en mí vivirás siempre».

La amiga del fallecidto quiso destacar a todos la «fortaleza, su actitud, su superación, su resistencia, su aquí estoy yo y la mejor versión de sí mismo». Su despedida terminaba así: «Gracias por haber llegado a mi vida y haber marcado la diferencia». Otras estrellas como Cristinini o TheGrefg también han querido recordarle.

José Toledo, el nombre real de Tole, fallecía el pasado fin de semana a la edad de solo 32 años por culpa de un cáncer gástrico que no pudo superar. La lucha del streamer durante más de un año con la enfermedad llegó a su fin.