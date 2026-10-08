Todo lo que sabemos sobre Raúl Fernández, el nuevo concursante de ‘Rueda la letra’

Raúl Fernández López es, desde el miércoles 7 de octubre, el nuevo rival de Fran González en Rueda la letra. Tiene 24 años, vive en Velilla de San Antonio (Madrid) y llegó al plató de Telecinco sin haber concursado nunca en televisión. Lo hizo eliminando a Lilit Manukyan, la madrina del programa, que acumulaba 30 programas en el formato.

¿Quién es Raúl Fernández?

Raúl es graduado en Física y se define como una persona ambiciosa y competitiva, con una filosofía muy concreta: afrontar cada reto con la idea de aprender algo nuevo y alcanzar sus objetivos. También reconoce que es perfeccionista, una cualidad que puede ayudarle en un concurso donde cuentan la rapidez, la memoria y la precisión.

Su afición no viene de ninguna experiencia previa en televisión, sino del sofá de casa. «Yo siempre he visto por las tardes concursos de este estilo con mis abuelos y de ahí nació la idea de querer concursar, y a ver si puedo darles una alegría», explicó tras conseguir su plaza.

Así eliminó a Lilit en La oportunidad

En La oportunidad tuvo que medirse directamente con Lilit Manukyan, y la primera vuelta terminó con empate a cinco aciertos. En la segunda, Raúl fue el primero en acertar la respuesta de la letra M y sumó los seis aciertos necesarios para convertirse en concursante. Carlos Sobera lo celebró con un «¡Seis aciertos, acabas de ganarte el derecho a participar en Rueda la letra!». Raúl, aún sin asimilarlo, respondió: «Estoy que todavía no me lo creo». Con su victoria pone fin al gran duelo de la primera etapa del formato, el de Lilit y Fran González.

¿En qué se gastaría Raúl el bote de ‘Rueda la letra’?

Sus temas favoritos son la historia y la geografía, con especial interés por las antiguas civilizaciones. También le gusta el humor, siendo un apasionado de contar chistes malos y compartir datos raros y curiosos siempre que puede.

En el deporte, practica fútbol, tenis y baloncesto desde pequeño y se considera un friki de los deportes estadounidenses, sobre todo de la NFL y la NBA. El ajedrez es otra de sus aficiones: jugaba desde niño y llegó a participar en torneos, una experiencia que le acostumbró a competir y a anticiparse al rival. Para desconectar toca el piano, sobre todo cuando busca un rato de tranquilidad.

Si algún día se lleva el bote, tiene claro lo que haría: cruzar el Atlántico para ver en directo esos deportes que sigue desde España.

En la redacción de Happy FM creemos que Raúl llega con ventaja en un detalle que no suele contarse: ha ganado su plaza en un desempate a vida o muerte contra una concursante con 30 programas, y eso ya es una prueba de nervios. Su perfil de perfeccionista y ajedrecista encaja con un formato en el que cada fallo cuenta. Frente a Fran, que lleva semanas en el plató, el reto será otro: demostrar que el que viene de la calle también aguanta el ritmo diario del concurso.