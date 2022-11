‘Tierra amarga’, capítulo 116: Mehmet pide matrimonio a Züleyha

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 115 de Tierra amarga. Así pues, somos partícipes de un durísimo enfrentamiento entre Fikret y Hakan. Tanto es así que llegan a las manos. Algo de lo que ha sido testigo Züleyha. Lo cierto es que el sobrino de Ali Rahmet se siente decepcionado con la actitud de la que fuera mujer de Demir.

Con la ayuda de Çetin, Fikret logra una prueba para dejar en evidencia a Hakan frente a Züleyha. Betül, por su parte, no duda en acompañar a Lütfiye en su encuentro con Abdülkadir. Pero las cosas terminan saliéndose de control en el mismo momento en el que el socio de Hakan apunta a la tía de Fikret con una pistola.

En el próximo capítulo de #TierraAmarga: Pánico en la mansión Yaman, Züleyha se entera de que Adnan ha vuelto a desaparecer…💔https://t.co/6TmZou9wI7 — Tierra Amarga (@TierraAmarga) November 1, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 116 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Lütfiye y Betül salen airosas de su peligroso encuentro con Abdülkadir. A pesar de las amenazas, la tía de Fikret está dispuesta a seguir investigando la muerte de Fekeli.

Aunque la abogada intenta convencerla de que no lo haga, parece que no lo consigue. Betül, por si fuera poco, se convierte en protagonista por la fiesta que le organizan. Su relación con Fikret va viento en popa, aunque él no sienta lo mismo. El joven tiene muchísimos problemas a los que hacer frente.

El hermano de Abdülkadir decide entrar en la mansión Yaman. En un intento de revolver todo, se topa con Gaffur al que no duda en disparar. Por si fuera poco, Züleyha y Mehmet tienen una romántica cena en la que él aprovecha para hacerle una importante pregunta: "¿Te quieres casar conmigo?". ¿Cuál será la respuesta de la señora Yaman?