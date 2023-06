The Weeknd y Madonna unen sus voces en ‘Popular’, para la banda sonora de ‘The Idol’

The Weeknd está de vuelta. El artista canadiense está volcado en su serie de HBO, titulada de The Idol. Un proyecto muy ambicioso en el que demostrará su talento frente a la cámara pero también como productor y guionista. Además, también es el encargado de ponerle música a la ficción.

Tras el éxito de Double Fantasy, canción publicada junto a Future y que se presentó como el tema principal de la banda sonora de la serie. Una canción tras la cual, este viernes 2 de junio ha visto la luz un nuevo tema, en esta ocasión junto a Madonna.

De esta forma, bajo el título de Popular, se trata de la primera canción en la que The Weeknd y Madonna han unido sus voces. Una canción cuyo lanzamiento fue anunciado apenas 24 horas antes y que como era de esperar, generó una gran expectación en las redes sociales.

Tras su lanzamiento, Popular ha superado las expectativas de los fans de The Weeknd. Una canción que ha llegado acompañada de un videoclip, que no ha tardado en colarse en los primeros puestos de las tendencias de Youtube.

Durante una entrevista con The Interview sobre la música que rodea a su nueva serie, el artista canadiense explicó que: «Hay todo un disco completo en torno a la serie. No he sido tímido a la hora de hacer música. Ha sido otro elemento que añadir a mi por otra parte abarrotada agenda».

«Me he inspirado en The Wall y Purple Rain y en la época cuando Bowie estuvo haciéndolo, e incluso en películas como Shaft. La música te cuenta literalmente la historia. Pero quería llevarlo a otro nivel. Quería desafiarme como música y sentir que era el mejor que he sido», explicó el artista.