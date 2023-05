The Weeknd comienza su transformación y vuelve a su nombre original

The Weeknd continúa preparándose para cerrar una importante etapa en su carrera, cansado de su actual nombre artístico, para empezar otra etapa. Y aunque sus fans creían que se trataba de una decisión a largo plazo, nada más lejos de la realidad.

Esta misma semana, The Weeknd se ha deshecho de su nombre artístico y ha adoptado una nueva identidad en sus redes sociales. De esta forma, ha sustituido su nombre artístico por su nombre de nacimiento: Abel Tesfaye.

Abel Makkonen Tesfaye es el nombre de nacimiento del artista. Sin embargo, cuando comenzó su carrera el artista reveló que no era muy de su agrado, por lo que no dudó en crear un nombre artístico, un nombre del que parece que ya se ha cansado.

En unas declaraciones realizadas hace unas semanas en una entrevista con W Magazine, el artista canadiense explicó que estaba viviendo una catarsis personal, y que necesitaba cerrar su etapa como The Weeknd, para comenzar una nueva.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”, reveló el artista en la entrevista con el citado medio.

En una entrevista con Vanity Fair, de la que es portada este mes de mayo, el artista canadiense también ha abordado su transformación. En ella, The Weeknd reconoció cierta aprensión sobre este próximo salto profesional. “Es estresante”, dijo.

Para que sus fans no se alarmen, el artista señaló en una entrevista con W Magazine que está trabajando en un nuevo disco con su nombre artístico, no obstante, será su último trabajo discográfico con este nombre. «Esto es algo que debo hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir», ha añadido.