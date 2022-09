The Weeknd comparte el diagnóstico del médico tras quedarse sin voz en pleno concierto

La voz de The Weeknd está a salvo. Así lo ha comunicado el mismo, para tranquilidad de sus seguidores, después de haberse visto obligado a abandonar el escenario durante el último concierto de su nueva gira, After Hours Til Dawn Tour, tras haberse quedado sin voz.

Se trataba del concierto que el artista tenía que realizar en Los Ángeles, concretamente en el SoFi Stadium, cuando de repente, dejó de cantar. Un hecho que ocurrió justamente nada más empezar la primera de las canciones del show.

Después de abandonar el estadio de Los Ángeles, el artista canadiense publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que se lamentaba por lo ocurrido durante el concierto, asegurando que estaba totalmente desolado. No obstante, finalmente han llegado buenas noticias.

doctor says my voice is safe and with rest i’ll be solid and able to bring the show my TORONTO fans are waiting for. LA date is being worked out soon. thank you SO much for all the love and understanding that’s come my way. i love you all so much… XO pic.twitter.com/f3tTdKSHDz

— The Weeknd (@theweeknd) September 6, 2022