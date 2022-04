The Chainsmokers está de vuelta. El grupo se prepara para el inminente lanzamiento de ‘So Far So Good’, su esperado nuevo álbum de estudio, que ya tiene fecha de lanzamiento.

A pesar de la que la espera ha sido larga, esa espera está a punto de terminar. Será el próximo 13 de mayo cuando este álbum vea la luz. Se trata de un disco muy esperado por todos los fans del grupo, que además se presenta como uno de los proyectos más especiales de la banda.

‘So Far So good’ será el cuarto álbum de estudio del dúo de artistas y productores The Chainsmokers. Un disco en el que llevan trabajando mucho tiempo y que por fin, el mes que viene verá la luz. Y como era de esperar, las redes sociales se han revolucionado tras el anuncio de la fecha de lanzamiento del disco.

«Qué viaje ha sido con todos ustedes para llegar a este punto. Siempre nos decimos a nosotros mismos… hasta ahora todo bien. Con suerte, eso es todo lo que dirán pronto también», escribieron los integrantes del grupo en su cuenta de Twitter antes del anuncio del estreno del disco.

Con un total de 13 canciones, el nuevo disco de The Chainsmokers, se escribió en Hawái, Joshua Tree (California), la ciudad de Nueva York y Los Ángeles entre 2020 a 2021. Fue escrito y producido por Alex Pall y Drew Taggart con la ayuda de colaboradores frecuentes como son los norteamericanos Emily Warren, Ian Kirkpatrick y el DJ y productor Whethan. No cabe duda de que se trata de uno de sus proyectos discográficos más especiales hasta la fecha.

What a ride it’s been with you all to get to this point. We always tell ourselves… so far so good. Hopefully it’s all you will be saying soon too. https://t.co/EZst1g5hJx

— THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) April 6, 2022