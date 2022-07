Uno de los éxitos más recientes del grupo The Chainsmokers es High y los integrantes de la banda esperan poderle hacer honor muy a esta canción, con una actuación muy especial, que probablemente sea la más importante3 de su carrera, y que ha salido a la luz esta misma semana.

En un par de años, el dúo formado por Drew Taggart y Alex Pall realizará una actuación en cápsula presurizada atada a un globo estratosférico que partirá a 32 kilómetros de la Tierra. De esta forma, se convertirán en los primeros artistas en actuar en el límite con el espacio exterior.

Una noticia que ha dado Ryan Hartman, director general de la empresa de turismo espacial World View, a The Associated Press. Según sus palabras, los integrantes del grupo realizarán una actuación en un viaje programado para el año 2024 y grabarán la actuación desde la capsula.

“Siempre hemos soñado con ir al espacio y nos encanta colaborar con World View para tener esta aventura y esta experiencia”, señalaron los integrantes de The Chainsmokers en un comunicado. “Sabemos que las vistas tanto de la Tierra como del espacio serán increíbles e inspiradoras y esperamos aprovechar este vuelo para la creatividad en proyectos futuros”.

Por su parte, el director de World View señaló que “pensamos en inspirar nuevas perspectivas y cómo esas nuevas perspectivas pueden llevarnos a un futuro radicalmente mejorado para nuestra Tierra”. Y añade: “Poder llegar al público de The Chainsmokers a través del trabajo de Alex y Drew también contribuye a nuestra misión. Es algo que en lo personal me inspira y emociona”.

«He visto de primera mano cómo su música llega a grupos muy diferentes, de edades muy diferentes, y lo apasionados que son sobre su música y su arte. Eso coincide con la pasión que tenemos por lo que hacemos”, explicó sobre los motivos por los que escogió a The Chainsmokers para el proyecto.

