El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. En ella fuimos partícipes de cómo, nada más comenzar el programa, Terelu Campos decidió abandonar el plató con un “Adela, sigue tú”. Poco después, regresó para dar a conocer lo que realmente pensaba respecto a la polémica que se ha generado con Carmen Borrego y su supuesto problema con Hacienda.

Uno de los temas que se ha tratado a lo largo de la tarde tiene estrecha relación con la hija de Terelu Campos. Y es que Alejandra Rubio y su novio fueron protagonistas del cumpleaños de la presentadora, al protagonizar una fuerte discusión en plena calle. Las imágenes han sido objeto de polémica, y la hija de María Teresa Campos quiso confesar a sus compañeros qué le dijo a su hija al ver lo sucedido.

Aunque no ha querido entrar en muchos detalles, respecto a si es una discusión de pareja o algo externo a ellos, Terelu Campos sí que quiso aclarar algo: “No lo sé, y si lo supiera no lo contaría. Ahí dentro no ocurrió nada que yo viese. Cuando volvió no me dijo nada”, recordó. Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de Sálvame quiso ir mucho más allá.

El consejo de Terelu Campos a su hija, Alejandra Rubio: «Es un error de primero de primaria»#yoveosálvame https://t.co/AH6aJTPQgp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 7, 2022

Y es que, tras haber visto las imágenes, habló con Alejandra Rubio. A pesar de que esa conversación va a quedar “de puertas para dentro”, sí que ha dado a conocer el importantísimo consejo que le dio. “Lo único que le dije es que esto es un error de primero de primaria”, comenzó diciendo.

“Siendo mi cumpleaños, ¿os pensáis que la prensa se ha ido y no se ha escondido? Si teníais algo que deciros ahí, había un baño dentro y no les hubiera visto nadie”, reconoció Terelu Campos. A pesar del revuelo que se ha generado, ha restado importancia a lo sucedido ya que ella no ve que haya ningún tipo de problema entre los dos.

“Ellos estaban normales al día siguiente. No sé qué ocurrió, son discusiones que tenemos todas las parejas… pero si eres una persona pública, no puedes tener esa diferencia en público. Aprended”, sentenció Terelu Campos, bajo la atenta mirada del resto de colaboradores de Sálvame.