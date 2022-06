Terelu Campos: un colaborador la graba dormida y ella estalla como nunca

Este miércoles 29 de junio tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame Mediafest 2022 tras el éxito cosechado hace tan solo una semana. Los colaboradores ofrecieron la mejor versión de sí mismos, pero Carmen Alcayde resultó ser la vencedora de la noche tras una magnífica actuación junto a Ptazeta. Una de las grandes protagonistas está siendo, sin lugar a dudas, Terelu Campos.

Uno de los colaboradores de Sálvame no ha dudado en jugársela a la hija de María Teresa Campos. ¿De qué manera? Grabándola hecha un ovillo, con los rulos puestos, durmiendo en un sofá. Gema López, el pasado martes en Sálvame, confirmó que el que grabó las imágenes fue Miguel Frigenti.

El exconcursante de Secret Story no tardó en mostrar esa grabación a los directores de Sálvame. A pesar de todo el revuelo que se ha generado, Gema López quiso recordar que Terelu Campos estaba en un sitio “donde cualquiera podía verla”, por lo que la grabación se realizó sin ningún tipo de malicia.

Terelu Campos sale muy enfadada de las instalaciones de Mediaset al conocer la deslealtad de su compañero: «Me la pela» 😱 #yoveosálvame https://t.co/GudprYwM1a — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 28, 2022

La madre de Alejandra Rubio se encontraba en las inmediaciones de Mediaset, ya que estaba inmersa en los ensayos de su actuación para esta noche en Sálvame Mediafest. Un compañero del programa de Telecinco se encontró con ella y, en ese instante, descubrió que había sido traicionada por un tertuliano del programa.

A pesar de no saber qué era lo que estaba pasando exactamente, Terelu Campos salió corriendo del plano. Todo ello mientras decía lo siguiente: “Esto era conectar por una putadita”. El periodista no dudó en seguir los pasos de la hija de María Teresa Campos, para explicarle lo que había sucedido.

Ella, por su parte, dejó claro que no quería saber absolutamente nada del asunto: “¡Me he quedado aquí para hacer un favor!”, exclamó. Finalmente, aceptó escuchar al periodista pero, acto seguido, recogió sus cosas y se marchó. No sin antes decir lo siguiente: “Me la pela”. Sea como sea, la grabación de Miguel Frigenti es algo que no va a ser recordado durante mucho tiempo.