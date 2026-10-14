Telecinco confirma un secreto a voces: vuelve ‘GH VIP’

Lo que llevaba semanas sonando en los pasillos de Mediaset ya es oficial: GH VIP vuelve a Telecinco. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de dar la noticia este martes durante la gala de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie, con un anuncio que pilló por sorpresa a los espectadores. El presentador hizo subir al centro del plató a cuatro rostros muy conocidos de la casa de Guadalix de la Sierra: Chayo Mohedano, Isa Pantoja, Tony Spina y Dámaso Angulo. «Todos tenéis algo en común», les dijo antes de soltar la bomba: «¡Vuelve Gran Hermano, vuelve GH VIP !». Al mismo tiempo, la cadena lanzó una promo con el mensaje: «Muy pronto en Telecinco», que confirma que el regreso del reality está más cerca de lo que muchos pensaban. Será la novena edición de la versión con famosos del formato, que vuelve casi tres años después de su última entrega.

La última vez que los vips entraron en la casa fue en septiembre de 2023, en una edición presentada por Marta Flich e Ion Aramendi que terminó en diciembre con la victoria de Naomi Asensi. Desde entonces, el formato de famosos había quedado en pausa, mientras Telecinco apostaba por otras ediciones de Gran Hermano y por realities como Supervivientes o La isla de las tentaciones. El regreso de GH VIP no es una noticia cualquiera para la cadena, ya que se trata de uno de sus realities más vistos y de los que más conversación generan en redes sociales. Por la casa han pasado nombres tan recordados como Belén Esteban, ganadora de GH VIP 3, o Adara Molinero, que se impuso como ganadora en GH VIP 7. Y la elección de los invitados del anuncio tampoco fue casual: Isa Pantoja, por ejemplo, conoció en la casa a Asraf Beno, con quien hoy está casada y que ahora concursa en Supervivientes All Stars.

Las supuestas quinielas: Belén Esteban y Cristina Porta

Por el momento, Telecinco no ha confirmado la fecha de estreno ni quién se pondrá al frente de las galas, pero las quinielas ya apuntan a dos rostros muy conocidos.

Uno es el de Cristina Porta, que acaba de volver a España tras triunfar en México gracias a su victoria en el talent culinario Top Chef -que es una adaptación de MasterChef Celebrity- y que ya sabe lo que es convivir en Guadalix tras su paso por Secret Story.

El otro es el de Belén Esteban, que ha vuelto a Telecinco con sus entrevistas en ¡De Viernes! y cuyo fichaje parece otro secreto a voces. Sería todo un regreso, ya que la colaboradora ganó GH VIP 3 en 2015.

Y puestos a soñar, muchos espectadores ya fantasean con ver en la casa a Belén Esteban y Juls Janeiro juntas, después de su cruce de mensajes de los últimos meses. Sería el sueño de todos los fans del reality, y también el de Happy FM, pero de momento parece muy complicado: la joven tiene pendiente el estreno de La Caja Amarilla, un programa en Antena 3. Eso sí, hace solo unos días, en una llamada con Jorge Javier, aseguró que no cierra «las puertas a nada».