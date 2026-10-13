El feo gesto de Jorge Javier Vázquez con Belén Esteban: llama a Juls Janeiro

Jorge Javier ha cumplido por fin uno de sus deseos del verano: hablar con Juls Janeiro. El presentador ha compartido en su cuenta oficial de Tiktok la conversación telefónica que mantuvo con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario (pidiéndole permiso) gracias a Beatriz Trapote. «Llama a Juls que la quiero saludar», le pidió a la periodista, que cogió el teléfono y avisó a la chica de que tenía una «sorpresa» para ella. Jorge Javier no tardó en ponerse al teléfono: «Momento histórico, el crossover más esperado de España. Juls, Jorge Javier Vázquez, muy buenas noches. Tenía muchas ganas de hablar contigo, me has alegrado el verano». La respuesta de ella fue tan escueta como divertida: «Ya lo he visto». Y es que el presentador ya le había dedicado unas palabras en el estreno de Supervivientes All Stars, cuando le pidió a Víctor Janeiro, tío de la joven, que se la presentara.

El presentador no tardó en preguntarle cuándo se iban a conocer en persona, y ahí fue Beatriz Trapote quien intervino para recordar que Juls tiene ahora «una agenda muy ocupada». Jorge Javier, entre risas, se quejó de que la joven le estuviera quitando campañas publicitarias: «Es mi sueño y me las estás quitando». Pero la frase que lo dejó con la boca abierta llegó después, cuando Juls dejó caer que el encuentro podría producirse «igual más pronto que tarde». Jorge Javier no desaprovechó la ocasión y le preguntó directamente si eso significaba que iba a desembarcar en Mediaset. «Ay, pues eso ya no lo sé…», respondió ella, antes de abrir la puerta a nuevos proyectos: «Yo no cierro las puertas a nada. Es verdad que hace unos años estaba un poco más reacia a todas estas cosas.» El presentador tiró del hilo y le recordó que «todos tenemos derecho a cambiar de opinión», más aún con 23 años, y le aseguró que la recibiría «con los brazos abiertos».

«El enano dictador y la ‘nepo baby’»

La conversación también tuvo espacio para el humor, y es que Jorge Javier recordó uno de los apodos con los que le han bautizado «el enano dictador», y Juls completó la pareja: «Y la nepo baby». «¿Para qué queremos más? Imagínate qué dúo podemos hacer», bromeó él.

Antes de despedirse, el presentador le preguntó qué le gustaba para comer, por si un día venía a su casa. Ella, alegremente respondió: «Yo como de todo. A mí ponme un tío bueno por delante», contestó ella entre risas.

La llamada llega en plena distancia entre Jorge Javier y Belén Esteban, que reconoció en De Viernes que no habla con él desde hace un tiempo y que ha protagonizado un cruce de mensajes con Juls a cuenta de la etiqueta de «nepo baby». Hasta el final de Sálvame, Belén y Jorge parecían uña y carne, siendo amigos íntimo y teniendo a Mila Ximénez como unión, pero esa relación parece que no está pasando por su mejor momento pese a que la de Paracuellos del Jarama ha regresado a Telecinco tras tres años de destierro.