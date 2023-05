Taylor Swift: todas las canciones que escribió a su ex Joe Alwyn

Taylor Swift y Joe Alwyn se han consagrado durante los últimos años como una de las parejas más estables de la industria musical. Sin embargo, y aunque ninguna de las dos partes ha confirmado la noticia, se ha comunicado que los artistas han decidido poner punto final a su historia de amor.

Una relación que comenzó en el año 2016 y que, desde entonces, también nos ha dejado grandes hits por parte de la estadounidense. De hecho, juntos llegaron a trabajar en la composición de algunos sencillos, los cuales fueron firmados bajo el pseudónimo del actor británico, William Bowery. A ello podemos sumarle las canciones donde fue la gloriosa inspiración de Taylor Swift.

Our last midnight before Midnights… 🥹🌌https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/d3geVkYUVp

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 20, 2022