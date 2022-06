Taylor Swift sorprende con el lanzamiento de ‘Carolina’

Taylor Swift ha vuelto con una canción muy especial. El pasado viernes 24 de junio, la artista estadounidense sorprendió a sus fans con el estreno de una nueva canción. Titulada Carolina, se trata de una canción que formará parte de la banda sonora original de la película Where the crawdads sing.

Carolina es una canción a tono de balada, donde Taylor Swift no solo vuelve a demostrar su talento como compositora, sino que además, demuestra que tan solo necesita su voz para brillar. Una canción muy personal, escrita hace un año y medio, como la propia artista ha explicado.

A través de sus redes sociales, la cantante y compositora estadounidense explicó a sus seguidores el proceso de esta canción, así como la historia que esconde la letra de la misma.

About a year & half ago I wrote a song about the story of a girl who always lived on the outside, looking in. Figuratively & literally. The juxtaposition of her loneliness & independence. Her curiosity & fear all tangled up. Her persisting gentleness & the world’s betrayal of it. pic.twitter.com/2o1z8Hrht6

«Hace aproximadamente un año y medio escribí una canción sobre la historia de una niña que siempre vivió afuera, mirando hacia adentro. Figurativa y literalmente. La yuxtaposición de su soledad e independencia. Su curiosidad y miedo se mezclaron. Su dulzura persistente y la traición del mundo», escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Un mensaje con el que Taylor Swift quiso compartir con sus fans lo que le llevó a componer la letra de Carolina, una historia que tenía en su cabeza y que hace más de un año convirtió en canción.

I wrote this one alone in the middle of the night and then @AaronDessner and I meticulously worked on a sound that we felt would be authentic to the moment when this story takes place. I made a wish that one day you would hear it. ‘Carolina’ is out now 🥺 https://t.co/2xqE0fEr10

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022