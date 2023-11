Taylor Swift estrena ‘You’re Losing Me (From The Vault)’ tras convertirse en la artista más escuchada en Spotify

Taylor Swift ha sido nombrada la artista más escuchada en Spotify Global en 2023 y la cantante ha decidido celebrarlo publicando una de las canciones más pedidas por sus fans. Con motivo del Spotify Wrapped, los datos de la plataforma musical han sido revelados y han otorgado a la estadounidense el título de la artista número uno del mundo.

La estrella del pop ha sorprendido a sus fans publicando inesperadamente You’re Losing Me (From The Vault). La canción ya era conocida por sus fans, ya que se incluyó en una edición exclusiva del CD de Midnights: The Til Dawn Edition, disponible exclusivamente para los asistentes de los conciertos de Nueva Jersey el pasado mes de mayo. Ahora ya se puede escuchar en todas las plataformas.

Um ok this is unreal?? I just wanted to say to anyone who listened to my music this year, anywhere in the world, thank you. Getting named Spotify’s Global Top Artist in 2023 is truly the best birthday/holiday gift you could’ve given me. We’ve seriously had THE MOST fun this year… pic.twitter.com/HZVkjvxp2D

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 29, 2023