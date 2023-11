Taylor Swift: emotivo gesto con la familia de la joven que murió en uno de sus conciertos

En las últimas semanas, la gira de Taylor Swift, The Eras Tour, aterrizó en Brasil, donde la cantante tenía programados seis conciertos. Lamentablemente, el primer concierto de su paso por Brasil estuvo marcado por la tragedia, ya que una joven falleció en el concierto a causa de una parada cardiorrespiratoria provocada por un golpe de calor.

Ana Benevides tenía tan solo 23 años cuando murió en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. «No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado digo que perdimos a un fan esta noche antes de mi show. Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Hay muy poca información que tengo aparte del hecho de que ella era increíblemente hermosa y demasiado joven. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor cuando intento hablar de ello. Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y que mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos llevar esta gira a Brasil», decía la artista en una historia de Instagram acerca de lo sucedido.

📲| @TaylorSwift13 on Ana’s passing

«I feel this loss deeply and my broken heart goes out to her family and friends» pic.twitter.com/QhL2Unf4aY

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 18, 2023