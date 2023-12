Taylor Swift: el dineral que ganará en 2023 solo por las reproducciones en Spotify

En este año 2023, Taylor Swift se ha coronado como la artista más escuchada de Spotify, superando a Bad Bunny, que llevaba ocupando este puesto los últimos tres años. El pasado 30 de noviembre, Spotify nombraba a la estadounidense como Artista Top Global del año. Ahora, un medio ha desvelado la cuantiosa cantidad que ha recibido la cantante por sus escuchas en la plataforma.

La artista ha sumado 26.1 mil millones de reproducciones solo en este año. El medio Variety ha hecho cálculos y estima que la cantante haya ganado en torno a 104 millones de dólares hasta noviembre únicamente por sus escuchas en Spotify. Después de estos datos, se espera que Swift termine el año con 130 millones de dólares provenientes de sus reproducciones.

