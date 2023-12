Esta es la razón por la que Taylor Swift es la ‘Persona del Año’, según la revista Time

Si hay alguien que merece el título de ser dueña del 2023, esa es Taylor Swift. La cantante ha estado en boca de todos en algún momento de este año. No hay logro que ella no protagonice. Desde su gira internacional, pasando por su película y llegando a sus regrabaciones, todos han sido rompedores. El mundo especula acerca de sus próximos movimientos, el ojo público está sobre ella. Y por esto, la revista TIME ha nombrado a la cantante como Persona del Año.

Y es que la única competencia para Taylor es ella misma. La cantante lleva varios años regrabando su música, de la cual perdió la propiedad cuando su discográfica decidió venderla a otro productor. La artista se encuentra volviendo a grabar los 6 primeros discos de su carrera, de los cuales, ya podemos disfrutar de las Taylor’s Version de 4 de ellos. Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version) han superado los récords que ya rompieron la primera vez que se publicaron.

La estrella del pop ha querido que con su Eras Tour, que generó más ingresos que la Super Bowl 2023 en su noche de apertura en Arizona, sus fans puedan experimentar todas las etapas de su carrera, incluso adoptando movimientos característicos de cada era (sus manos en forma de corazón en Fearless, su movimiento de Reputation, su guitarra de peces Koi en Speak Now…). Sus seguidores tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder acudir a este evento, por eso, la cantante les quiso recompensar: «Quise hacer un espectáculo que fuera más largo de lo que jamás podrían imaginar, porque solo así podría sentirme bien al irme del escenario», aseguraba para la entrevista con TIME.

El «efecto Swift» está por todas partes. La economía de cada ciudad experimenta un aumento cada vez que ella las pisa, ya que la oleada de asistentes a sus conciertos visitan hoteles y restaurantes. Las tiendas de manualidades han aumentado las ventas un 50% gracias a las pulseras de la amistad que sus fans hacen para sus conciertos. Los partidos de la NFL incrementaron su audiencia cuando la cantante empezó a salir con Travis Kelce, jugador del Kansas Chiefs. Universidades como la de Harvard han querido crear asignaturas para estudiar su figura.

.@samlansky has such a wondrous way with words, and I’ve loved reading his pieces for over a decade. If you’ve ever been around him, you know he’s just the best type of person: Curious. Interested. Hilarious. Intriguing and intrigued. I have tRuSt iSSueS when it comes to… pic.twitter.com/kAgIIcPI1f

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2023